"El legado de los Juegos Suramericanos son las obras y los deportistas que van a nacer a partir de esta infraestructura" El intendente destacó la importancia de la nueva infraestructura deportiva que permitirá que nuevas generaciones puedan acercarse al deporte 13 de septiembre 2026 · 09:29hs

El intendente Pablo Javkin se refirió al legado que dejarán los Juegos Sudamericanos en Rosario y destacó el impacto que tendrá la nueva infraestructura deportiva en las próximas generaciones. “El legado son las obras y los deportistas que van a nacer a partir de esta infraestructura, que nuestros jóvenes vuelvan al deporte y a los valores del deporte”, sostuvo.

Los Juegos Sudamericanos reúnen a alrededor de 4.000 atletas de distintos países, que durante los próximos días competirán en Rosario y otras localidades de la provincia. Se trata de uno de los acontecimientos deportivos internacionales de mayor magnitud que tendrá la ciudad durante este año y que permitirá mostrar a Rosario ante el continente.

En ese marco, Javkin destacó la presencia de Luciana Aymar, una de las máximas deportistas de la historia de Rosario, quien fue la encargada de encender el pebetero durante la ceremonia inaugural. “Que una representante tan grande del mundo del deporte sea quien enciende el pebetero es un orgullo para Rosario y muestra la grandeza que tiene nuestra ciudad. Muchos de los mejores de muchos deportes son rosarinos y eso es lo que vamos a mostrar al mundo también”, sostuvo.

El intendente destacó además que el acontecimiento excede la competencia deportiva de estas dos semanas y que su impacto continuará una vez que finalicen los Juegos. En ese sentido, destacó que las obras y los nuevos espacios deportivos permitirán que chicos y jóvenes puedan acercarse a distintas disciplinas y recuperar el vínculo con la práctica deportiva.

Javkin consideró que esa posibilidad constituye uno de los principales valores de una competencia que, además de recibir a miles de atletas, permitirá que Rosario vuelva a poner en primer plano su tradición deportiva y a sus representantes. La expectativa, señaló, está puesta tanto en disfrutar de este acontecimiento único como en aprovechar el legado que quedará para la ciudad.