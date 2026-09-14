Segunda medalla rosarina en los Juegos Suramericanos, con el bronce de Naiara Sagasti

La rosarina Naiara Sagasti consiguió el bronce en los 1000 metros de patinaje de velocidad, el segundo luego del gimnasta Luca Alfieri

Si Luca Alfieri logró la primera medalla rosarina de los Juegos Suramericanos en gimnasia artística, este lunes llegó la segunda con el patinaje de velocidad . Lo hizo Naiara Sagasti , en los 1000 metros de patinaje de velocidad.

La rosarina Sagasti no se esperaba la medalla de bronce, porque los 1000 metros no son su especialidad, pero lo consiguió delante de los suyos y explotó de felicidad.

Sagasti finalizó tercera en la prueba individual femenina de 1000 metros lisos, a 0,856s de la colombiana Kollin Castro, que ganó el otro. La plata fue de la chilena Catalina Lorca. La otra argentina que compitió, Micaela Siri, finalizó octava.

"Estoy re feliz, agradecida con la vida. Es mi primera medalla internacional", dijo al canal santafesino RTS. "Esta carrera me cuesta un montón porque hay un nivel impresionante en Sudamérica".

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Las sensaciones de Naiara Sagasti

"No sabés qué va a pasar hasta la última vuelta, por eso cuando me vi que estaba tercera no lo podía creer", contó sobre lo que sintió en la carrera.

Sagasti contó que entrenó mucho en Colombia, que es "la cuna del patinaje, son potencia mundial. Durante tres meses entrené muchísimo, competí mucho y los argentinos levantamos mucho el nivel. Se notó muchísimo", destacó.

"Soy rosarina, patinó desde muy chica. A esta vista la vi cambiar de color roja al celeste y ahora al azul. Desde que se hizo el Mundial 2014 creció mucho y me vinieron a alentar todos. En la primera carrera, cuando mencionaron mi nombre, todos empezaron a gritarme, me metieron una presión terrible".

Naiara relató además que "este martes y el miércoles compito en lo que es más mi especialidad, así que me tengo una fe terrible. Y después de esto a seguir entrenando, porque en octubre voy al Mundial".

Efectivamente, Sagasti competirá en el sprint femenino de 500 metros y en 5.000 metros.