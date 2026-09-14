La Capital | Juegos Suramericanos | Juegos Suramericanos

Segunda medalla rosarina en los Juegos Suramericanos, con el bronce de Naiara Sagasti

La rosarina Naiara Sagasti consiguió el bronce en los 1000 metros de patinaje de velocidad, el segundo luego del gimnasta Luca Alfieri

14 de septiembre 2026 · 19:12hs
Google Seguir a La Capital en Google
Naiara Sagasti festeja el bronce conseguido en patinaje de velocidad

Naiara Sagasti festeja el bronce conseguido en patinaje de velocidad, su primera medalla internacional.

Si Luca Alfieri logró la primera medalla rosarina de los Juegos Suramericanos en gimnasia artística, este lunes llegó la segunda con el patinaje de velocidad. Lo hizo Naiara Sagasti, en los 1000 metros de patinaje de velocidad.

La rosarina Sagasti no se esperaba la medalla de bronce, porque los 1000 metros no son su especialidad, pero lo consiguió delante de los suyos y explotó de felicidad.

Sagasti finalizó tercera en la prueba individual femenina de 1000 metros lisos, a 0,856s de la colombiana Kollin Castro, que ganó el otro. La plata fue de la chilena Catalina Lorca. La otra argentina que compitió, Micaela Siri, finalizó octava.

"Estoy re feliz, agradecida con la vida. Es mi primera medalla internacional", dijo al canal santafesino RTS. "Esta carrera me cuesta un montón porque hay un nivel impresionante en Sudamérica".

>>Leer más: Luca Alfieri, primer medallista rosarino en los Juegos Suramericanos 2026: "Ni en mis mejores sueños estaba"

Las sensaciones de Naiara Sagasti

"No sabés qué va a pasar hasta la última vuelta, por eso cuando me vi que estaba tercera no lo podía creer", contó sobre lo que sintió en la carrera.

Sagasti contó que entrenó mucho en Colombia, que es "la cuna del patinaje, son potencia mundial. Durante tres meses entrené muchísimo, competí mucho y los argentinos levantamos mucho el nivel. Se notó muchísimo", destacó.

"Soy rosarina, patinó desde muy chica. A esta vista la vi cambiar de color roja al celeste y ahora al azul. Desde que se hizo el Mundial 2014 creció mucho y me vinieron a alentar todos. En la primera carrera, cuando mencionaron mi nombre, todos empezaron a gritarme, me metieron una presión terrible".

Naiara relató además que "este martes y el miércoles compito en lo que es más mi especialidad, así que me tengo una fe terrible. Y después de esto a seguir entrenando, porque en octubre voy al Mundial".

Efectivamente, Sagasti competirá en el sprint femenino de 500 metros y en 5.000 metros.

Noticias relacionadas
Isabella Di Tella recuperó la medalla de oro que había conseguido en los Juegos Suramericanos de Cochabamba en 2018

Los Di Tella hicieron historia en los Juegos Suramericanos: Isabel ganó el oro un día después que su hermano Pascual

rosario exploto con los juegos suramericanos: estadios llenos y una ciudad encendida

Rosario explotó con los Juegos Suramericanos: estadios llenos y una ciudad encendida

El equipo campeón en gimnasia artística

Argentina cortó la racha brasileña en gimnasia artística y se llevó la dorada en los Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos tiene impacto económico no solo deportivo

El lado B: cómo impacta la competición en la economía de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

El Quini 6 quedó vacante y el pozo del próximo miércoles será de $15.250.000.000

El Quini 6 quedó vacante y el pozo del próximo miércoles será de $15.250.000.000

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico

Lo último

La Sinfónica Provincial de Rosario cierra su ciclo de conciertos con un estreno

La Sinfónica Provincial de Rosario cierra su ciclo de conciertos con un estreno

Sueños Compartidos: condenaron a López y los hermanos Schoklender

Sueños Compartidos: condenaron a López y los hermanos Schoklender

Un tuit libertario, los Juegos y la fragilidad masculina

Un tuit libertario, los Juegos y la fragilidad masculina

Rosario explotó con los Juegos Suramericanos: estadios llenos y una ciudad encendida

La segunda jornada volvió a mostrar tribunas colmadas en distintos escenarios. Escuelas y familias también coparon el Parque Independencia
Rosario explotó con los Juegos Suramericanos: estadios llenos y una ciudad encendida
Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña
Policiales

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña

Un tuit libertario, los Juegos y la fragilidad masculina

Por Facundo Borrego
Política

Un tuit libertario, los Juegos y la fragilidad masculina

Cada argentino come casi 5 kilos menos de carne vacuna por año que en 2025
Economía

Cada argentino come casi 5 kilos menos de carne vacuna por año que en 2025

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja
Policiales

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

El Quini 6 quedó vacante y el pozo del próximo miércoles será de $15.250.000.000

El Quini 6 quedó vacante y el pozo del próximo miércoles será de $15.250.000.000

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico

Proponen un anillo de cámaras de vigilancia para combatir el delito

Proponen un "anillo de cámaras de vigilancia" para combatir el delito

Ovación
Las Leonas ganaron 14-0 a Paraguay en su debut de los Juegos Suramericanos
Ovación

Las Leonas ganaron 14-0 a Paraguay en su debut de los Juegos Suramericanos

Las Leonas ganaron 14-0 a Paraguay en su debut de los Juegos Suramericanos

Las Leonas ganaron 14-0 a Paraguay en su debut de los Juegos Suramericanos

La historia de la bandera argentina que Colapinto agitó ante la mirada de toda la Fórmula 1

La historia de la bandera argentina que Colapinto agitó ante la mirada de toda la Fórmula 1

Newells define si lleva visitantes a Platense, una chance que parece esfumarse

Newell's define si lleva visitantes a Platense, una chance que parece esfumarse

Policiales
Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña
Policiales

Qué se sabe del crimen de la mujer de 86 años hallada muerta en barrio Ludueña

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Quedó preso acusado por un crimen ocurrido en Villa Gobernador Gálvez

Quedó preso acusado por un crimen ocurrido en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Furor por Capi: el peluche se agotó y hubo que reponer stock
Juegos Suramericanos

Furor por Capi: el peluche se agotó y hubo que reponer stock

El frío tiene los días contados en Rosario: cuándo arrancan las temperaturas primaverales

El frío tiene los días contados en Rosario: cuándo arrancan las temperaturas primaverales

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Más demanda de atención odontológica en la UNR y ya llegan de obra social

Más demanda de atención odontológica en la UNR y ya llegan de obra social

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico
Policiales

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico

Preso por robar una guirnalda de luces de bar en República de la Sexta
Policiales

Preso por robar una guirnalda de luces de bar en República de la Sexta

La Bomba Tucumana no descarta dejar la música para dedicarse a la política
Zoom

La Bomba Tucumana no descarta dejar la música para dedicarse a la política

La Bolsa de Rosario estimó que se sembrarán 16,7 millones de hectáreas de soja
Crónicas de campaña

La Bolsa de Rosario estimó que se sembrarán 16,7 millones de hectáreas de soja

Quini 6 vacante: en cuánto quedó el pozo acumulado tras el sorteo del domingo
Información General

Quini 6 vacante: en cuánto quedó el pozo acumulado tras el sorteo del domingo

El tiempo en Rosario: lunes con nubosidad variable y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con nubosidad variable y temperatura en ascenso

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos ante una multitud
Juegos Suramericanos

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos ante una multitud

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur
Policiales

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París
Política

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

Newells sorprende y saca cartas de la manga en los tramos decisivos del Clausura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's sorprende y saca cartas de la manga en los tramos decisivos del Clausura

Un diputado nacional del peronismo chocó contra un camión en la ruta 11
Información General

Un diputado nacional del peronismo chocó contra un camión en la ruta 11

En medio de las predicciones apocalípticas, Trump no quiere controlar las IA
Información General

En medio de las predicciones apocalípticas, Trump no quiere controlar las IA

El ex primer ministro Boris Johnson estuvo muy cerca de un ataque ruso con drones
El Mundo

El ex primer ministro Boris Johnson estuvo muy cerca de un ataque ruso con drones

El viudo de Adelfa contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix
La Ciudad

El "viudo de Adelfa" contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix

Baja la presión cambiaria pero se profundiza el freno de la actividad
Economía

Baja la presión cambiaria pero se profundiza el freno de la actividad

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas
La Ciudad

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas

La Casa Rosada envía el presupuesto a Diputados y activa las negociaciones
Política

La Casa Rosada envía el presupuesto a Diputados y activa las negociaciones

El gobierno de Turquía endurece la represión contra grupos LGBT
Información General

El gobierno de Turquía endurece la represión contra grupos LGBT

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título
La Ciudad

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título