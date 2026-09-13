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Juegos Suramericanos: cómo ingresar a las sedes, escenarios deportivos y Fan Fest

Para asistir de manera gratuita a las competencias y a los Fan Fest es necesario contar con un QR, que debe generarse para cada día

13 de septiembre 2026 · 19:07hs
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Los Juegos Suramericanos se celebran hasta el 26 de septiembre. 

Los Juegos Suramericanos se celebran hasta el 26 de septiembre. 

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya están en marcha y, con el comienzo de las competencias y las actividades culturales, también crece el movimiento de público en las distintas sedes. Para quienes quieran acercarse a vivir los Juegos, es importante tener en cuenta cómo funcionan los accesos a los escenarios deportivos y a los Fan Fest.

La entrada a las propuestas continúa siendo gratuita, aunque para ingresar es necesario contar con un código QR. El mismo sistema permite acceder tanto a las competencias deportivas como a los Fan Fest de Rosario, Santa Fe y Rafaela, siempre sujeto a la capacidad disponible en cada espacio.

Un QR para cada día

El código se obtiene de manera gratuita a través de fanfest.santafe2026.ar y debe generarse para cada jornada a la que se quiera asistir. Al momento del ingreso, el público deberá presentar el QR correspondiente a ese día.

El código es válido para las distintas propuestas de los Juegos: permite asistir a cualquier competencia deportiva y también ingresar a los Fan Fest, que reúnen espectáculos musicales, gastronomía, actividades recreativas y propuestas para toda la familia.

Además, quienes quieran asegurar un lugar en las competencias deportivas pueden adquirir tickets a través de entradas.santafe2026.ar, con un valor de $10.000. Lo recaudado será destinado a Cilsa, los excombatientes de Malvinas y Cáritas.

>>Leer más: Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud

Antes de salir, consultar los horarios

Quienes tengan previsto asistir a una competencia o a alguna de las actividades de los Fan Fest deberán consultar previamente los horarios y la programación correspondiente. Durante el desarrollo de cada jornada pueden producirse modificaciones por cuestiones climáticas o vinculadas a la organización del evento, por lo que se recomienda revisar la información oficial antes de trasladarse.

Los accesos y propuestas se distribuyen entre las sedes de Santa Fe, Rosario y Rafaela, tanto en los escenarios deportivos de los Juegos como en los cinco espacios destinados a los Fan Fest.

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