Paralamas vuelve a Rosario junto a Nonpalidece Dos bandas icónicas de la música latinoamericana se juntan por primera vez en un mismo escenario. 24 de septiembre 2026 · 11:47hs

Os Paralamas do Sucesso, la histórica banda brasileña, vuelve a Rosario para dar un show junto a Nonpalidece en 2027

Os Paralamas do Sucesso, la banda brasileña con más de cuarenta años de trayectoria, vuelve a Rosario para protagonizar un recital histórico junto a Nonpalidece. Las dos formaciones icónicas de la música latinoamericana se reunirán por primera vez sobre un mismo escenario en lo que promete ser una noche inolvidable. El show será el viernes 26 de marzo de 2027, a las 21, en Metropolitano (Junín 501)

El encuentro reúne a dos artistas que, desde Argentina y Brasil, construyeron carreras de enorme trascendencia regional, atravesaron generaciones y convirtieron sus temas en parte del cancionero popular del continente, con un sonido en el que confluyen reggae, rock, ska y raíces latinoamericanas.

Dos bandas históricas Para Nonpalidece, el show se enmarca dentro de la celebración de sus 30 años de trayectoria. La banda, formada en Tigre en 1996, se consolidó como uno de los grandes referentes del reggae argentino y latinoamericano. En abril de 2025 agotó un Movistar Arena, donde presentó su disco “Hecho en Jamaica”.

Os Paralamas do Sucesso llega con una trayectoria fundamental para la música brasileña y latinoamericana. Herbert Vianna, Bi Ribeiro y João Barone construyeron a lo largo de cuatro décadas un repertorio de clásicos que trascendió las fronteras de Brasil: “Meu Erro”, “Alagados”, “Lanterna dos Afogados”, “Óculos”, “Uma Brasileira”, “Aonde Quer Que Eu Vá” y “Tendo a Lua”, entre tantos otros. En mayo de 2026, la banda regresó a Buenos Aires para realizar cuatro presentaciones en La Trastienda, con entradas agotadas. Hoy se suma a estos recitales históricos junto a Nonpalidece.