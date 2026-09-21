Con fuerte acento rosarino, el waterpolo empezó a adueñarse de su nueva casa

Las Tiburonas y Los Yacarés comenzaron su participación en los Juegos Suramericanos en el nuevo centro acuático en plena zona sur con muchos rosarinos

Argentina no pudo con Brasil, pero dejó una gran imagen. Los Yacarés, con muchos rosarinos, debutaron y el waterpolo tiene chances en los Juegos Suramericanos.

La capital del waterpolo en el país se empezó a adueñar de su nueva sede. Ya arrancó un virtuoso proceso de echar raíces en la tierra que abastece los mejores exponentes y que tanto supo esperar para poder transitar y disfrutar estos nuevos tiempos, que le dan un futuro posible y muy esperanzador a este presente en estado de efervescencia, que se reflejó con tribunas a pleno y banderas de todos los clubes. En ese marco histórico de festividad, las selecciones masculina y femenina de este exigente deporte, tuvieron sus presentaciones en los Juegos Sudamericanos . Los Yacarés perdieron a la noche por la mínima 11 a 10 ante la poderosa Brasil y las Tiburonas vencieron con contundencia al mediodía a Chile por 27 a 7.

Rosario, la ciudad en la que surgen los mejores exponentes de esta disciplina, y que abastecen habitualmente la mayoría de los planteles y los cuerpos técnicos de los seleccionados nacionales, se prestó como el escenario más adecuado para la celebración y lo vivió como lo fue: una auténtica fiesta.

Hay que tener en cuenta que estos jugadores de selección, durante más de 30 años, para entrenar y para jugar los torneos importantes tenían que ir al Cenard o a Parque Roca, siempre en Buenos Aires, por la falta de piletas de primer nivel en esta ciudad, lo que obligó a los deportistas a toda clase de esfuerzos adicionales, la mayor parte muy lejanos a lo que requiere la competencia de alto rendimiento a nivel internacional.

Por eso, esta competencia que se desarrollará hasta el sábado en este centro acuático tan anhelado, es saldar esas viejas deudas, un reverdecer, un redescubrir que le otorgará al waterpolo y a todo los deportes acuáticos un salto de calidad enorme, con una infraestructura de gran categoría. Ahora, con piletas a esa medida, se podrá competir con parámetros de exigencia y preparaciones de mayor igualdad.

Y así lo entendió el público, que viene copando el Centro Acuático Provincial para toda actividad en el agua y repitió ahora con Los Yacarés en su presentación ante Brasil.

Los Yacarés, como uno de los principales atractivos

La selección de varones tuvo un hueso duro de roer en el inicio de su camino en el certamen. Se enfrentó este lunes con su par de Brasil, que lo venció por un ajustado 11 a 10.

Vale remarcar que en el plantel argentino están muchos rosarinos: el Zurdo Esteban Corsi que es el capitán, Tomás Galimberti y el Tanque Tomás Echenique (de GER), e Ignacio Setti y Tomás Tilatti (de Provincial). Y en el cuerpo técnico están Juan Pablo Siri (Provincial) y Fernando Arregui (GER).

El partido fue parejo, siempre con leve predominio brasileño. El primer cuarto finalizó 4 a 3 para Brasil, con un gol del rosarino Tomás Tilatti.

El segundo finalizó con triunfo visitante 7 a 5, con una nueva conquista de Tilatti de penal, muy festejada, mientras que en el tercero, después de que Brasil parecía definir todo, Argentina achicó y se puso de nuevo a dos: 11 a 9, con una conquista del rosarino Galimberti.

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El último cuarto fue argentino, descontó y se puso a tiro, pero la figura del arquero brasileño eclipsó sus posibilidades.

El próximo compromiso será ante Colombia, a las 16.30 de este martes. Los cafeteros vencieron 15 a 10 a Uruguay, mientras que Perú derrotó a Chile 10 a 9.

Todos jugarán contra todos y ahí quedarán definidos los cruces de las llaves finales que determinarás las medallas.

Las Tiburonas, con toda voracidad

El seleccionado nacional femenino de waterpolo empezó con muy buen paso el campeonato, con una inobjetable victoria 27 a 7 sobre Chile, en horas del mediodía. Y también con presencia rosarina: Carla Comba, Maitena Romano, y Cora Masip (Rosario), más Nahir Stegmayer (Esperanza). Y entre los entrenadores están Guillermo Setti y Fabio Lombardo.

Con este gran envión, las mujeres continuarán también frente a Colombia a las 9 de este martes.

Cuando baje la efervescencia de los Juegos Suramericanos, quedará lo más importante, una infraestructura deportiva que quedará en Rosario como el mayor legado que perdurará en los nuevos tiempos.

Así, el waterpolo tiene una nueva casa, un lugar que le permitirá imaginar y echar a volar nuevos sueños, mucho más ambiciosos, a la medida de esta infraestructura y de la gran cuna de deportistas acuáticos que representa esta ciudad.