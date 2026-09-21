Gonzalo Bonadeo, entre el fervor de Rosario y la falta de apoyo al deporte: "Valoremos las medallas"

Desde el centro de prensa de los Juegos Suramericanos, el periodista destacó la respuesta del público local y el nivel de organización de este evento, pero puso el foco en el escaso respaldo institucional que reciben los atletas argentinos.

Durante dos semanas Santa Fe es el epicentro del deporte continental con los Juegos Suramericanos 2026 . Un evento que muestra tribunas llenas de rosarinos y turistas y miles de argentinos que se prenden a la pantalla para saltar de fútbol a vóley y sin pausa a natación, esperando las competencias de atletismo. Y si bien el deporte va cambiando, la voz del periodista Gonzalo Bonadeo acompaña a cada deporte desde mediados de los 90 y en Santa Fe no podía faltar.

Durante las dos semanas que duran los Suramericanos, Gonzalo Bonadeo se aloja en un hotel de Rosario y viaja todos los días al centro de trasmisión de TyC Sports en el Parque de la Independencia . Una sala donde los estudiantes de periodismo deportivo practican radio en el Instituto de Educación Física Nº11 Mariano Moreno lo espera para una trasmisión de más de 12 horas. Los cortes comerciales o deportes con relatores propios son para él como oasis en el desierto: aprovecha para respirar, tomar una pausa y responder mensajes. No obstante, nunca deja de mirar la pantalla porque por más que la televisión esté trasmitiendo el partido de fútbol entre Argentina y Venezuela, Bonadeo está atento al comienzo de otro de sófbol o las medallas que se disputan en gimnasia rítmica.

Gonzalo Bonadeo está en el camino olímpico de cada deportista de los últimos 30 años. Desde Atlanta 1996 hasta estos juegos Suramericanos 2026, el periodista es la cara visible de deportes que van más allá de la pasión del fútbol, el furor por el básquet o los logros del hockey.

El periodista recibió este lunes a La Capital mientras comenzaba el partido de la Sub-19 de Argentina en fútbol, que logró avanzar de ronda con un agónico empate ante Venezuela. Bonadeo destacó la organización y la calidad de este evento donde se disputan 43 deportes y convocó a 15 países del continente. “Los Suramericanos de Santa Fe están por encima de lo estándar que es Odesur. En muchos aspectos, pero en términos de infraestructura no suele ser así”, reconoció a La Capital el principal locutor de TyC Sports.

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Bonadeo, y su producción, también se vio sorprendido por la aceptación del público que día a día llena estadios y tribunas: “Nunca imaginé que venga tanto público. Es especialmente bueno para los chicos”. Para el periodista, la escuela y los deportes tienen una delgada línea en “términos formativos” y remarcó que “visitar el Monumento a la Bandera y ver un torneo de sófbol es igualmente valioso porque genera estímulos”.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Por otro lado, Bonadeo puso especial énfasis en la calidad de deportistas que llegaron a Rosario, Santa Fe y Rafaela: “Es raro que tengamos equipos campeones del mundo como los de gimnasia rítmica de Brasil, Leones, Leonas y Pumas”. Además, mencionó la presencia de Alisson Dos Santos, un deportista olímpico brasileño que compite en atletismo, especialista en la carrera de vallas, competidores en tiro o del remero uruguayo Felipe Klüver, campeón del mundo en 2025. “Es cierto que está en juego la clasificación a Lima 2027, pero es relativo porque muchos tienen la plaza asegurada”, agregó el periodista.

El vínculo con los deportistas

Hace 30 años que Bonadeo acompaña a deportistas y espectadores con la especial gracia de estar cerca de aquellos que veían las competencias en deportes de tubo y de los que siguen los torneos por YouTube y redes. “Más allá del ego que tenemos los periodistas, acá lo importante es ser un puente”, aseguró el periodista que día a día recibe mensajes de deportistas necesitados de difusión para seguir compitiendo a máximo nivel.

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“Me parece asombroso, la gente no nos mira a nosotros en las trasmisiones, sino por la virtud de los pibes, de los deportistas argentinos. Hay que ser muy bueno para terminar 20º en un maratón de 42 kilómetros. Hay que ser muy bueno para no ser bueno en el alto rendimiento”, apuntó Bonadeo y sostuvo que su cercanía con la nueva generación de deportivos es “que tengo hijos de 14 a 36 años y sé que hay espacios que respetar”.

La necesidad de apoyo a los deportistas

Argentina no lidera un medallero de los Juegos Suramericanos desde 2006. En Santa Fe se cumplirán dos décadas sin que la delegación argentina acumule más medallas doradas, plateadas y de bronce que el resto de los países.

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Esta situación coincide con un deporte y desarrollo deportivo cada vez más relegados por los gobiernos. “No hay posibilidades de armar una delegación con la variedad que presentan los juegos, desde campeones del mundo a competidores sin beca, hay deportes individuales y colectivos, hay otros que compiten los juniors. No quiero sofisticar la búsqueda de medallas, pero no es lo mismo ganarle a una mega potencia que cuando con una sola fase ya tenés medalla de bronce”.

Bonadeo descartó hacer una valoración contable de las medallas y afirmó: “Proyectemos que Argentina termina segundo en el medallero por encima de Colombia. Ellos siguen teniendo más respaldo institucional que Argentina. Brasil ni que hablar, Ecuador y Chile también. No nos engañemos y valoremos las medallas de los chicos y preguntemos cuánto mejor podríamos estar si los deportistas tuvieron el respaldo en serio”.

Por último, se refirió al exitismo de quienes no reconocen la participación de los argentinos o los deportistas que se quedan a centímetros de subirse al podio: “Me gustaría que Argentina sea el 5º país del mundo en todo. Ponemos mucho énfasis en los deportistas, pero yo personalmente gastaré esa energía exigiéndole las cosas a los funcionarios de los gobiernos antes que a los deportistas”.