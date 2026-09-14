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El ciclista que logró el cuarto oro argentino en los Suramericanos rompió en llanto: "Es para mi papá"

El mendocino compitió en Cross-Country en el Autódromo de Rafaela y tras cruzar la meta no pudo contener la emoción. Le dedicó la presea a su padre, fallecido este año

14 de septiembre 2026 · 14:19hs
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Fernando Contreras lloró al recordar a su padre luego de conseguir la medalla de oro en mountain bike

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Fernando Contreras lloró al recordar a su padre luego de conseguir la medalla de oro en mountain bike

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Fernando Contreras cruzó la meta del Autódromo de Rafaela y no pudo contener el llanto de conseguir la medalla de oro en Cross Country, una de las modalidades del ciclismo de montaña en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La presea de Contreras es la cuarta dorada para la delegación argentina.

Llegó primero cómodo, sin competidores cerca y con un tiempo de 1:24:27. Desde el costado de la pista comenzaron a alzar los brazos por la medalla conseguida por el ciclista mendocino Fernando Contreras. No es una más. El deportista lo dejó en claro porque no pudo contener las lágrimas al cruzar la meta y se rompió en un llanto de alegría que era contenido por su entrenador y el equipo.

"Este triunfo es para mi viejo, que se me fue este año, y para toda la familia que me han apoyado en un año muy complicado para mí. Hace unos meses estuve a punto de bajarme de la bicicleta y gracias a todos hoy puedo estar acá", dijo entre lágrimas Contreras, a la transmisión oficial.

El ciclista de Mendoza con experiencias en mundiales no venía de buenas presentaciones y con su medalla rompió con los cálculos previos. Contreras ganó la competencia mientras las tribunas vitoreaba un "Argentina, Argentina" que lo acompañó en los últimos metros.

Argentina nunca se había subido a un podio en esta competencia en el marco de los Juegos Suramericanos y la victoria de Contreras se convirtió en un hito del deporte argentino. En la misma competencia participó Agustín Durán, que abandonó a la tercera vuelta mientras estaba en el 3º puesto.

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