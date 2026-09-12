De los Juegos de Playa a los Juegos Suramericanos, el camino que eligió Rosario

La llegada de los Juegos Suramericanos 2026 no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una idea llevada adelante sin prisa y sin pausa

Por segunda vez en su historia, Rosario, la Cuna de la Bandera, la Ciudad del Deporte, será anfitriona de unos Juegos Suramericanos de mayores, lo que no deja de ser un motivo de orgullo para los de la Chicago Argentina.

Entre ambos eventos hay similitudes y diferencias, pero en el medio existe una recorrida que revela que la llegada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 no es un hecho aislado sino una consecuencia de una idea llevada adelante sin prisa y sin pausa; una progresión que convierte a Rosario en la única ciudad del continente que organizó los tres eventos de Odesur.

La prehistoria marca que en 1982 Rosario recibió a la segunda edición de los Juegos Suramericanos, denominado en ese entonces Juegos Deportivos Cruz del Sur. Fue, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la historia de la ciudad. De ese evento participaron cerca de mil atletas de diez países en 19 disciplinas y puso a Rosario en el centro del deporte continental, dejando una profunda huella en materia de infraestructura y experiencia organizativa. Esa vez los Juegos se realizaron bajo un gobierno de facto, un dato que no es menor y que lo diferencia de manera abismal con los Suramericanos Santa Fe 2026 llevado a cabo en plena democracia.

Rosario siempre estuvo cerca

En Rosario es el resultado de un camino que se viene recorriendo desde hace años y que combina una enorme tradición de clubes, miles de deportistas, infraestructura pública y privada, federaciones, asociaciones, entrenadores, dirigentes, familias y políticas públicas independientemente de los gobiernos de turnos.

El punto de partida hay que buscarlo en 2018, con la realización de los III Juegos Nacionales de Playa 2018 a finales de noviembre de ese año, que sirvieron de banco de prueba para los Juegos Suramericanos de Playa 2019, una competencia que llevó el espíritu de los deportes de arena y agua a las costas del río Paraná. El desafío entonces fue diferente: adaptar su infraestructura y sus espacios públicos para recibir a deportistas de distintos países de Sudamérica y convertir al río en uno de los grandes protagonistas del evento.

La experiencia dejó mucho más que competencias. Permitió formar equipos de trabajo, desarrollar conocimiento organizativo y demostrar la capacidad de Rosario para recibir un evento internacional que bien podía integrarse a la vida cotidiana de la ciudad.

Comenzaba así una planificación estratégica que no solo incluiría a Rosario sino a toda la provincia que, con el paso del tiempo, fue creciendo en materia de política deportiva. En ese sentido, a la hora de evaluar se tomaron como referencias la infraestructura, el presupuesto-financiamiento, la inclusión, la iniciación y la formación deportiva y las diferencias entre Políticas de Estado v. Políticas de Gobierno, ítems que fueron tildándose a medida que la competencia crecía en importancia.

El 20 de marzo de 2020 empezó a regir el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. La pandemia de Covid 19, que paralizó al mundo e incluso logró posponer los Juegos Olímpicos de Tokio a 2021 se hizo presente pero aún así no pudo frenar el ímpetu que traía la idea.

En 2022, apenas tres años después de hacer los Suramericanos de Playa, Rosario asumió un desafío mayor con los Juegos Suramericanos de la Juventud, donde una vez más la ciudad volvió a demostrar su capacidad organizativa.

El día de la clausura, el propio presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) Mario Moccia se refirió al poder organizativo de Rosario para desarrollar los Juegos y destacó: “Nosotros solemos apoyar iniciativas serias que surjan desde el Gobierno, en este caso de Rosario. El Comité Olímpico presenta postulaciones y respalda las candidaturas. Rosario ha hecho dos eventos de excelencia, los Juegos Suramericanos de Playa en 2019 y estos Juegos. Todo el mundo está maravillado, el presidente de Odesur lo ha dicho hace un par de días atrás, que a Rosario le falta la tripleta y hacer los terceros juegos de adultos. Tenemos que recalcar que cuando hablo de Rosario, lo hago de Rosario y Santa Fe, si bien los Juegos son en Rosario, porque es la ciudad que se candidateo, acá se ha trabajado en equipos con la provincia”. “Rosario superó las expectativas. El objetivo de los Juegos Suramericanos de la Juventud fue superado con creces, fue de excelencia, se hizo todo lo que había que hacer y de la mejor manera. La nota para Rosario es un 10”concluyó Moccia en ese entonces.

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Los Juegos Suramericanos

Es que los Juegos había sido concebidos como una experiencia que combinó deporte, cultura, educación y participación ciudadana. El Parque Independencia se transformó durante esos días en un gran punto de encuentro donde la propia competencia junto a los espacios de participación, las actividades culturales y el Fan Fest permitieron que miles de rosarinas y rosarinos se acercaran a los distintos deportes.

En esa oportunidad salió a luz el “Parque Único Suramericano”, un concepto de predio integrado que agrupa varios escenarios deportivos y centros operacionales en un mismo espacio. Se implementó en el Parque Independencia y, debido a su éxito, ahora vuelve a emplearse en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El último empujoncito en materia organizativa lo dieron los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) en 2025, donde durante seis días convivieron disciplinas, tanto convencionales como adaptadas, en una experiencia revolucionaria en todo sentido.

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Domingo a puro deporte

Este domingo Rosario volverá a vestir sus mejores galas para recibir los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, junto a la capital provincial y Rafaela. Esta vez el reto tendrá otra dimensión. Serán 15 países participantes, más de 4.000 atletas y una programación de 60 disciplinas, con competencias distribuidas en escenarios de las tres ciudades sede.

Ahí Rosario podrá mostrarle al subcontinente una infraestructura deportiva renovada, con nuevos escenarios como el Invencible Centro Acuático Provincial, el Invencible Arena y el Invencible Rosario del Parque de la Independencia, junto con clubes, instituciones y espacios municipales que volverán a tener un papel central, como la historia lo marca.