Javkin ratificó el compromiso de Rosario con las políticas de memoria

“No se hizo con venganza, con arbitrariedad; en esos juicios hubo condenas, pero también hubo faltas de méritos y pronunciamientos de la Justicia que no fueron en la pretensión que a lo mejor era la más justa de quienes demandaban”.

“Si algo no hubo en la Argentina es venganza”, ratificó el titular del Ejecutivo municipal, y destacó: “Si algún ejemplo tiene el camino de la lucha por los derechos humanos en Argentina, que es a mi entender único en el mundo por cómo se dio, es que todo el trabajo de reivindicación de memoria, verdad y justicia se hizo en el marco de la ley, con respeto absoluto de los derechos humanos”.

Rosario, ciudad con memoria

"Yo no hablo acá como intendente, más allá de que me toque temporalmente la función, sino reivindicando y ratificando un compromiso que viene de mucho tiempo en la memoria colectiva de esta ciudad", sostuvo Javkin, y amplió: "Que tiene su Museo de la Memoria que es gestionado producto de concursos públicos y pertenece a los organismos y a la ciudad, no al gobierno de la ciudad; que organiza este acto, que tiene este bosque como anexo; que marca y tiene en su plaza principal los pies de las Madres cuando la pisaron marchando; que señaliza año a año, y vamos a seguir, los lugares de memoria en toda la ciudad”.

“Porque la ciudad no tiene un sitio de memoria solamente en los lugares más conocidos, los tiene repartido por la ciudad, y detrás de esos sitios está la memoria de quienes habitaron esos sitios”, prosiguió Javkin, y remarcó: “Y que ratifica, y lo va a seguir haciendo en todo el contenido, una política pública de memoria, verdad y justicia, porque la paz, que es obviamente algo que anhelamos, solamente es hija de la justicia, y la justicia solamente es hija de la memoria. Y esa unión, ese hilo, trasciende a quien circunstancialmente ocupa un lugar, es una definición de una ciudad que año a año lo ratificamos”.

Más de 400 árboles

La tradicional ceremonia de plantación de árboles afirma en el espacio público un homenaje a los desaparecidos y asesinados durante la última dictadura cívico militar argentina. Hasta la fecha, más de 400 árboles plantados en su memoria son un testimonio del compromiso de las jóvenes generaciones de la ciudad de Rosario con los valores de libertad, justicia y democracia.

plantacion memoria.jpg

En esta ocasión, se plantaron las siguientes especies: jacarandá, acacia visco y pezuña de vaca. La actividad contó con el acompañamiento de música en vivo y tuvo un emotivo cierre a cargo de la Banda Infanto Juvenil de Villa Hortensia.

Del acto participaron además la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck; el senador provincial Ciro Seisas; el director del Museo de la Memoria, Lucas Massuco; el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci; representantes de diversos organismos de derechos humanos, familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas; miembros de organizaciones sindicales, funcionarios municipales y concejales, entre otros.

Día de la Memoria histórico

Organismos de Derechos Humanos, partidos políticos, organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles y ciudadanos independientes marcharán en Rosario este domingo desde la plaza San Martín en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

A 48 años del golpe de Estado de 1976, la convocatoria promete ser de las más masivas en los 40 años transcurridos desde el retorno de la democracia. El histórico rechazo al plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones y la exigencia de juicio y castigo a los responsables tendrán lugar en un contexto inédito y con un gobierno que fomenta la teoría de los dos demonios.

plaza 25 de mayo madres y abuelas.jpeg

En horas de la mañana del domingo, en la previa a la marcha, el gobierno nacional publicó en sus canales oficiales una un video de casi 13 minutos de duración sobre los años 70. En la pieza audiovisual se refirió al 24 de marzo como “el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia Completa ”.