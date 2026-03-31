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Javkin e intendentes de todo el país reclaman a la Nación por una distribución más equitativa de recursos

La red de jefes comunales nucleados en el Cofein sesionó en Paraná y alertó sobre la creciente demanda que enfrentan los gobiernos locales en materia de salud, asistencia social e infraestructura

31 de marzo 2026 · 18:39hs
El intendente Pablo Javkin en el encuentro del Cofein. 

El intendente Pablo Javkin en el encuentro del Cofein. 

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, participó este martes de una nueva reunión del Consejo Federal de Intendentes (Cofein) que se concretó en Paraná. Al finalizar el encuentro, difundieron un contundente comunicado para “visibilizar la grave situación que atraviesan los gobiernos locales” como consecuencia de la merma sostenida de ingresos y del aumento de demandas sociales.

Bajo la premisa: “Los municipios sostenemos lo que la Nación abandona”, el documento propone a su vez "una discusión de fondo sobre el esquema impositivo y la distribución de recursos en la Argentina, sobre la base de un federalismo fiscal que contemple la cantidad de habitantes y los servicios que presta cada nivel del Estado".

"La Nación recauda recursos de todos, pero no los distribuye de acuerdo con las responsabilidades reales que luego recaen sobre provincias y municipios", remarcaron los intendentes reunidos en Paraná.

En el texto, los mandatarios señalaron que las ciudades deben responder a una creciente demanda con menos recursos, en medio de una crisis que afecta a familias, trabajadores y pymes, en un contexto de repliegue del gobierno nacional.

En el caso de Rosario, “de lo que nuestra ciudad genera en concepto de IVA, Ganancias e Impuestos a los Combustibles, solo retorna el 7%”, describió Javkin al término del encuentro. Y agregó que los municipios “nos estamos haciendo cargo de lo que la Nación abandonó, que va desde los medicamentos oncológicos a la infraestructura vial".

En el comunicado, los mandatarios locales de diversas provincias y signos políticos que integran el Cofein cuestionaron además que desde el gobierno central "se busca imponer un discurso que pretende responsabilizar al interior de la decadencia argentina y descalifica a gobernadores e intendentes, cuando en realidad somos quienes sostenemos la atención social, la salud, el transporte y los servicios esenciales frente al retiro del Estado nacional".

"Hoy los municipios debemos hacernos cargo de más atención social, mayor demanda en salud, jubilados nacionales sin cobertura adecuada de Pami, programas que cubrían medicamentos para enfermedades crónicas, como diabetes y patologías oncológicas, el vaciamiento del Plan Remediar y del Plan Sumar, y también del transporte público, sin los aportes nacionales derivados del impuesto a los combustibles que sí se siguen destinando al Amba. Sólo en 2025, el gobierno nacional retuvo 120.000 millones de pesos que corresponden al interior", agrega el documento.

Y añade: "La situación fiscal también es desigual. La incidencia impositiva de los municipios es apenas del 3%, frente al 75% que aplica la Nación. Sin embargo, salvo los giros automáticos que no puede interrumpir, el gobierno nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios. Sólo en concepto de ATN, en 2025 quedaron sin distribuir 740.356 millones de pesos, incumpliendo leyes y acuerdos. Para luego criticar a los municipios por el cobro de tasas que solo representan el 3% del costo fiscal".

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"Por eso reclamamos abrir una discusión de fondo sobre el esquema impositivo y la distribución de recursos en la Argentina, sobre la base de un federalismo fiscal que contemple la cantidad de habitantes y los servicios que presta cada nivel del Estado", expresaron los intendentes.

En ese sentido abogaron por "una nueva distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos. No es aceptable que los gobiernos subnacionales recibamos apenas el 10,4% de lo que pagan los ciudadanos, cuando hoy soportamos el 100% del mantenimiento de la infraestructura vial. Apoyamos la iniciativa de los gobernadores para elevar esa participación al 57%, y que sea coparticipable".

El comunicado de los intendentes que integran el Cofein añade que "también deben reformularse los ATN. Ese fondo se integra con el 1% de los recursos coparticipables, el 2% del impuesto a las Ganancias y el 1% de Bienes Personales, aportados por todos los argentinos".

"Su distribución no puede seguir siendo discrecional y debe incluir a los municipios, que son prestadores directos de servicios para la población", puntualizaron.

Aún en el contexto denunciado, "las provincias y los municipios sostienen sus cuentas, ajustan gastos no esenciales y priorizan lo indispensable", se remarcó en el texto, "porque gobernar no es abandonar a la gente. No vamos a abandonar la salud, la educación pública ni la asistencia social, aun cuando la crisis se profundiza".

El crítico cuadro que trazaron los más de 20 intendentes que participaron del encuentro del Cofein refiere que "en los últimos dos años cerraron 22.608 empresas, hay 300.000 personas desempleadas más y crecen la informalidad y las suspensiones". Mientras "al mismo tiempo, cae la recaudación propia, la provincial, la nacional y la coparticipación".

En los primeros meses de 2026, la coparticipación federal cayó más de un 10% en términos reales, describieron los jefes comunales y graficaron: "Bajan los ingresos mientras suben las necesidades".

"El Estado nacional deja de cumplir funciones básicas: la atención del Pami, los programas de salud y medicamentos, el mantenimiento de rutas nacionales, el transporte público, el financiamiento educativo y universitario, y las políticas destinadas a jubilados, personas con discapacidad y pacientes oncológicos", señala el comunicado y concluye: "Los municipios seguimos estando donde hay que estar, al lado de nuestros vecinos. Pero el esfuerzo no puede seguir recayendo de manera desigual sobre provincias y municipios mientras la Nación se retira de sus obligaciones. Así, la Argentina no funciona".

El encuentro del Cofein en la capital entrerriana contó con una amplia representación federal encabezada por la anfitriona, Rosario Romero (Paraná), junto a Javkin y los intendentes Daniel Passerini (Córdoba), Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Julio Alak (La Plata), Adrián Fuertes (Villaguay), Julio Pintos (Liebig), Ariel Weiss (Colonia Avellaneda), Gino Mesquida (Hernandarias), Isa Castañino (Victoria), Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Armando Molina (La Rioja), Marcos Manuel Castro (Viedma), y Ariel Bernardo Sujarchuk (Escobar), a la par de las representaciones técnicas de Mauricio Nadalich (Jefe de Gabinete de Formosa) y Bruno Mariani (subsecretario de Hacienda de Posadas).

De manera virtual se integraron los intendentes Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Emiliano Durand (Salta), Norma Fuentes (Santiago del Estero), Guillermo De Rivas (Río Cuarto) , Mariano Gaido (Neuquén) y Rodrigo Buteler (Cipolletti). También participó la presidenta de la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, Carolina Basualdo.

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