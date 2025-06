Yuyito González se refirió a su tenso encuentro con Karina Milei: "Me enteré de cosas horrendas"

"Entré, vi que estaba Karina y me incomodó. Desde que terminé mi relación con Javier no volví a hablar con nadie del entorno", confesó Yuyito en la apertura de su programa matutino. "No soy falsa. En ese momento sentí que se me venía encima toda la película de los agravios, las humillaciones, las decepciones. Me enteré de cosas horrendas. Es lógico que me sintiera incómoda. Soy una persona honesta, no busco cargos, ni dinero, ni uso a la gente. Soy como soy, gustará o no, pero no careteo", sostuvo.