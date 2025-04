"Yo quiero ser sicario", una novela basada en historias reales de la Rosario más violenta.

“La violencia de estos hechos, la negación de ellos, la ceguera ante estas realidades, fue lo que me llevó a escribir esta novela. Así como pasó con el covid, en su momento, que se sabía de infectados allá lejos, en China, y que acá no iba a pasar.. bien, esa es la misma reacción que tiene gran parte de la sociedad ante estas realidades y me pareció justo y noble que se conozcan”, sostuvo el autor.

eduardo_marostica_yoQuiero-SerSicario-1.jpg

La novela, si bien es una ficción, está basada en testimonios reales a los que el autor tuvo acceso desde su trabajo. "Ellos me permitieron contar algo de lo que a mí me angustia mucho en mi ciudad algo que es un flagelo que lo padecemos todos, creo que no hay nadie en Rosario que pueda hacer la vista gorda sobre esto”, advirtió y agregó: “A su vez hay gente valiente que hace cosas para cambiar. Justamente esos personajes, esas personas en las cuales yo me inspiro para escribir son personas con una valentía tremenda, una vocación de trabajo extraordinaria y unas ganas de cambiar, de dar vuelta las cosas, de tender una mano, de pedir ayuda, tan necesario hoy y siempre. Estamos en un momento de atomización social, de buscar en el otro apoyarse y acompañarse y sobrellevar el dolor, pero también creer y poder ayudar a otros es maravilloso. Para mí es inspirador".

Sinopsis de “Yo quiero ser sicario, mi escuela sitiada por los narcos”

“Yo quiero ser sicario, una escuela sitiada por los narcos”, es una historia basada en hechos reales. Tras el asesinato del líder de una banda narco, un barrio se transforma, se convulsiona. El crimen origina una disputa territorial entre la familia y los perpetradores de su asesinato, una guerra que se llevará puesta a la escuela donde trabaja el profesor Pablo Ronzina.

Eduardo Marostica 29 abril-invitacion-feed.jpg

Lucía Arroyo es directora de la escuela del barrio Santa Bárbara, en el otro extremo de la ciudad de Rosario, y sabe que uno de los jefes narcos que se ha escapado de la cárcel opera desde la clandestinidad a la vuelta del establecimiento. Las noticias oficiales aseguran que la policía, que está instalada en su barrio, no puede dar con su paradero, lo que genera serias sospechas sobre la complicidad con los uniformados.

Luna y Santiago son dos adolescentes que intentan sobrevivir ante los embates del narcodelito que los tratan de cooptar. Ambos buscan apoyarse afectivamente en Pablo y Lucía a quienes tienen como fuertes referentes que los proteger de las garras de las mafias que se han ramificado en las aulas y en cada rincón del barrio.