La aplicación sumará una función que permite incorporar voz y efectos sonoros a los stickers. Cuándo estará disponible y cómo se utiliza

WhatsApp comenzó a habilitar una función que permitirá agregar sonido a los famosos stickers tradicionales. La herramienta lleva el nombre de “Sound Stickers” y permite sumar grabaciones de voz o archivos de audio adjuntos a cualquier sticker.

La función aún está en desarrollo por lo que se está incorporando de forma paulatina para usuarios del programa beta en Android y en iOS a través de TestFlight. Al igual que todas las conversaciones y archivos de WhatsApp, el audio de los stickers también estará cifrado de extremo a extremo.

La gran novedad que trae la herramienta es la posibilidad de sumar sonido a los stickers . Hasta el momento, los stickers de WhatsApp podían ser imágenes estáticas o en movimiento, pero en ninguno de los dos casos reproducían sonidos.

“Sound Stickers” permite crear stickers con voz, frases y efectos sonoros. El audio se podrá incorporar a las imágenes a través de una grabación de voz o de archivos adjuntos.

Al enviarse, los stickers mostrarán un ícono de volumen para indicar que cuentan con sonido. Para reproducir el audio, los usuarios deberán tocar el sticker. Así, tal como sostiene WABetaInfo, los stickers con sonido se convertirán en uno de los recursos más expresivos ofrecidos por la app.

>>Leer más: WhatsApp cambia el PIN de seis dígitos por una contraseña: cómo configurarla

Cómo crear stickers con sonido

Tal como se mencionó anteriormente, la posibilidad de sumar sonido a los stickers es una función todavía en desarrollo, por lo que no se encuentra disponible en todos los celulares, pero se espera que pronto llegue a todos los dispositivos.

Una vez que esté disponible, el usuario debe ingresar al chat individual o grupal al que desee enviar el sticker. Desde el chat, se debe seleccionar la opción de crear un sticker a partir de una fotografía o imagen animada. Allí se mostraría un ícono de ondas de sonido en la barra de herramientas.

Al seleccionar este ícono, la aplicación abrirá un menú con dos opciones: realizar la grabación de voz en el momento o elegir un archivo de audio ya guardado en el teléfono.

La grabación permitida tiene un límite de 10 segundos. Una vez elegido el método para sumarle voz al sticker, si el audio seleccionado dura más de lo permitido, se ofrecerá una herramienta para recortar la parte que se desea elegir antes de incorporarlo a la imagen. Así, el usuario podrá ajustar el fragmento que quiere que se reproduzca junto al sticker.

El contenido del audio estará cifrado de extremo a extremo, al igual que el resto de los mensajes de WhatsApp.