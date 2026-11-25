La decisión rige sobre todas las especialidades medicinales que contienen este ingrediente farmacéutico activo y se ordenó el retiro del mercado de todos los productos implicados

Anmat prohibió el uso y comercialización de todos los productos que contengan rosiglitazona

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) suspendió la elaboración, comercialización, importación y uso de la rosiglitazona y de todas las especialidades medicinales que la contengan. Se trata de un medicamento utilizado para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 , que aumenta la sensibilidad del organismo a la insulina y contribuye al control de los niveles de glucosa en sangre.

La medida quedó asentada en la Disposición 7557/26, publicada en el Boletín Oficial. A la par de la suspensión del medicamento, se cancelaron las autorizaciones de comercialización y los registros correspondientes.

La alerta se originó a partir de una revisión del balance beneficio-riesgo del ingrediente farmacéutico, donde se detectó un aumento del riesgo de complicaciones cardiovasculares . Según explicó Anmar, la evaluación consideró información de estudios científicos, evidencias nuevas sobre su seguridad y reportes internacionales de farmacovigilancia.

Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) determinó que los riesgos asociados a la rosiglitazona superan sus beneficios terapéuticos y, como no existen medidas adicionales que puedan minimizar esos riesgos, el balance beneficio-riesgo deja de ser favorable.

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Las consecuencias de la medida de Anmat

La disposición de Anmat alcanza a todos los productos con rosiglitazona. Entre ellos se encuentra el medicamento GLIMIDE 8 MG, de la firma LABORATORIO BETA S.A., registrado y comercializado en el país.

Asimismo, el organismo de control exigió a los laboratorios titulares el retiro inmediato del mercado de cualquier producto que contenga rosiglitazona, ya sea como única droga presente en el producto o en asociación con otros principios activos.

El objetivo de la medida es prevenir los posibles riesgos derivados del uso de este medicamento. En función de la evidencia científica y las evaluaciones realizadas alrededor del mundo, se definió que la mejor opción para cuidar a la población es suspender inmediatamente el uso y comercialización de estos productos.