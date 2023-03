Víctor Hugo Morales desmintió rumores y explicó los verdaderos motivos de su salida de C5N Ante las múltiples especulaciones sobre su renuncia al canal, el periodista hizo un descargo detallado en su programa radial y lo compartió en sus redes sociales. 8 de marzo 2023 · 11:51hs

Víctor Hugo dio explicaciones de su renuncia al canal C5N

Esta semana, la noticia de la renuncia de Víctor Hugo Morales a la señal C5N impactó en el universo mediático. Ante las especulaciones por los motivos de su salida, el periodista dio explicaciones en su programa radial y las replicó en sus redes sociales. Según contó, una propuesta de reducción de sus horas en el aire del canal derivó en su decisión de dar un paso al costado.

Morales abrió su descargo en términos conciliatorios: "No estoy más en C5N. Ahí tengo muchos amigos y un recuerdo permanente. Estuve siete años y he trabajado tan a gusto y tan libremente que no puedo menos que expresarme con gratitud", comenzó diciendo al aire de "La Mañana con Víctor Hugo" en Radio AM 750.

Después, explicó contundente: "Yo soy un tipo muy libre en mi trabajo, peleo por esos márgenes de libertad. Y llegado este año el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría, porque reducía muchísimo mi participación del año pasado, y justamente en el año de las elecciones. Y no voy a especular con qué puede haber motivado esto y lo voy a tomar en términos televisivos". El periodista estaba a cargo de la conducción de "La Hora de Víctor Hugo", los lunes a las 19.

Además, se encargó particularmente de desmentir las versiones que decían que su renuncia había sido suscitada por un incumplimiento en los pagos de su sueldo. "Sí voy a decir que no es real que haya una deuda. El canal no me debe un peso. No es cierto lo que se ha difundido. Siempre han hecho esfuerzos muy grandes para sostener los pagos en las épocas en las que les querían robar el canal", enfatizó el periodista.

“En cuanto a la salida, el canal tiene derecho a buscar su propia agenda, su propia idea. A mí no me servía lo que el canal me ofreció para este año y yo manejo mi carrera con un sentido de la dignidad muy profundo. Para mí, es un elemento esencial. Sino, no puedo vivir, no puedo respirar ni nada”, cerró.