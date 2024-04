Vélez ganó con el gol de un nieto de la legendaria vedete Nélida Lobato

En una entrevista, Lenny reveló la influencia que su abuela tuvo en su vida y en su carrera deportiva. Aunque nació y creció lejos de los reflectores, Lobato reconoce el legado de ella como una fuente de inspiración y resiliencia.

"Me cuentan muchos que acá es muy conocida. Yo no tomo dimensión porque nací en Búzios y me quedé allá hasta mis 16", compartió el joven delantero. Y añadió: "Me dijeron que fue muy famosa, que fue vedete siendo muy chiquita cuando acá eran muy altas en general, y fue innovadora. Me contaron que acá no la querían, se fue a París y a Las Vegas. Es una historia de resiliencia y me apoyo en eso también".