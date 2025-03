"Vas a terminar como el novio de Nahir Galarza": el calvario que vivió una empresaria rosarina

A partir de ese encuentro la relación se formalizó. Soane Pesci expuso su situación familiar: venía de un núcleo humilde de Avellaneda y el viaje a Inglaterra había sido la primera vez que salía del país. Piercecchi, con la distancia del tiempo, identificó procesos de manipulación que la motivaron a ofrecerle ayuda económica a su pareja . “Él me decía que quería vivir en Capital, que quería tener un mejor sueldo, quería tener dinero para ayudar a la familia, y vio en mí el puente para lograr ese éxito financiero. La verdad es que afortunadamente a mí me va muy bien en lo que hago, y soy muy generosa. En ese momento conecté con su historia y le empecé a dar dinero en efectivo, que era primero para arreglarle el techo a la abuela, después para pagar el alquiler de la madre, después para mudarse, y así sucesivamente”, relató al portal Infobae.

Los viajes entre Buenos Aires y New York eran constante y en marzo de 2024 deciden convivir en un departamento que ella alquiló en Puerto Madero. A las pocas semanas comenzaron los gritos, violencia psicológica, malas palabras y portazos, a la par Soane Pesci “planteaba la necesidad de cambiar o ser una mejor persona”, dijo la rosarina que debido a la relación se alejó cada vez más de sus amigos y familiares. “Todos los amigos que se me acercaban eran malas personas, mis familiares me usaban por dinero, en lo laboral también me pedía que no me acerque a nadie”, detalló.

En mayo de ese año, Piercecchi viaja a New York para comenzar el proceso de transición. Soane Pesci se quedó en Buenos Aires y desde allí le insistía con el pedido de dinero: “Sino no me transferís plata, te dejo”, decía el hombre ante cada negativa.

Desembolso a desembolso, Mila entregó alrededor de 70 mil dólares. Con el tiempo se dio cuenta de una ludopatía que sufría su pareja y los encuentras derivaban en reacciones de abstinencia al juego online.

En seis meses, un tiempo inédito para estos procesos, Piercecchi realizó su transición. En el medio, julio de 2024, viajaron a Europa y allí los golpes eran casi a diario. Viajes por Ibiza, Madrid, Mallorca, en España y Capri en Italia terminaban con peleas callejeras de Soane Pesci y otros hombres. En ese momento la mujer comenzó a tomar conciencia del calvario que estaba atravesando y sus amigas fueron el primer refugio.

Mila rosarina empresaria 10.3 (3).jpg

Mordidas, trompadas y empujones. Golpes muy fuertes y gritos que retumbaban. Dos violaciones, una de ellas en su post operatorio. Cuando Piercecchi quería irse, el hombre rompía en llanto y prometía cambios en su vida. Pero nada de esto pasó, caminar por la calle era un martirio: él decía que ella miraba hombres y se violentaba, a ella la miraban los hombres y él se violentaba. Las amenazas llegaban hasta querer prender fuego el departamento “conmigo adentro”, reconoció la rosarina.

En agosto pasado, recordó en una entrevista a La Nación, una foto de armas de fuego acompañada con la contundente frase: “Te voy a matar, tengo armas. Vas a terminar como el novio de Nahir Galarza”.

Violencia extrema

La gota que rebalsó el vaso fue el pasado 4 de enero en el ascensor del edificio donde vivían en la Ciudad de Buenos Aires. Sin mediar palabra comenzó a golpearla. Le rompió el tabique nasal, varios politraumatismos en la cabeza, en el cuerpo y casi le encapsula un seno. Como testigo, Romina, la empleada doméstica de Mila. En sus palabras quedó reflejado el violento episodio. “Él mientras me pegaba me decía que me fue infiel toda la vida, que siempre me usó, que yo era un objeto para él, y yo no podía creer lo que estaba escuchando. Me encerré en mi cuarto, entró y me agarró de los pelos. Me arrastró por todo el balcón, y los vecinos de enfrente estaban viendo todo. Ellos llamaron a la policía, que afortunadamente vino enseguida. Tengo que destacar que la Policía de Buenos Aires hizo un trabajo increíble. Cuando lo esposaron él cambió la actitud y me empezó a decir: ‘Mila, perdóname, te amo’. Cuando me vi desfigurada en el espejo y la sangre por todos lados, por primera vez accedí a tener contacto con la Justicia".

En este contexto, Soane Pesci afronta ocho causas penales y la Fiscalía 10 de Caba dictaminó un perimetral de 800 metros con Mila, la cual rompió al menos cuatro veces, por abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por mediar fin de venganza y por haber sido cometido contra una persona a quien se debe un respeto particular, lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y ser la víctima su ex pareja, amenazas simples, desobediencia, daño e intento de extorsión”.

Mila rosarina empresaria 10.3 (2).jpg

Con este panorama y para escapar del peligro que significaba sentirse cerca de su agresor, la rosarino decidió regresar a New York. Desde Estados Unidos insiste con la detención efectiva del hombre y que cumpla la condena, que va entre los 15 y 20 años por intento de homicidio. “Recién ahora siento que vivo en libertad, que no tengo que dar explicaciones de por qué salgo a comer, que puedo elegir cómo vestirme y empezar a ser yo misma. Estoy muy positiva, porque estoy viviendo un mundo que nunca había vivido como mujer. Me estoy descubriendo como Mila, y estoy en un proceso de entendimiento. Vamos a ir hasta el final con esto, estamos presentado todo lo necesario para que se haga Justicia”, remarcó la rosarina radicada en el exterior.

Los orígenes en Rosario y su desarrollo empresarial

Mila Piercecchi nació en Rosario hace 28 años. Caminó las calles de la ciudad hasta los 18 años, cuando una oportunidad de estudiar Economía en París, Francia, la catapultó hacia el exterior. En Europa conoció a Carlo Aversa. “Me enamoré y casé. Viajábamos todo el tiempo, era ingeniero aeroespacial, muy exitoso. Me introdujo en todo lo que refiere a la elite europea. Me enseñó un montón de cosas, a ser ambiciosa. Él tenía 60 años y yo 22. La diferencia de edad nunca fue un impedimento, al contrario”.

La pandemia llegó a su vida y la pérdida de su esposo producto del Covid la dejó en shock. Un tiempo viviendo en Dubai, donde trabajó para empresas árabes, y luego directo a Estados Unidos. “Carlo me dejó una herencia, acciones en Wall Street, lo que me permitió y me permite vivir muy tranquila, antes y ahora. Hoy tengo mi departamento en el Soho y una empresa online de importación de productos estrella, de tipo bazar”, explicó la rosarina en La Nación.