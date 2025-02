Alberto Fernández apeló su procesamiento por violencia de género contra Fabiola Yáñez

A través de un escrito, el ex presidente reclamó ser sobreseído. La petición será evaluada por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires

El ex presidente Alberto Fernández apeló este viernes su procesamiento por violencia de género contra Fabiola Yáñez y reclamó ser sobreseído. Su defensa presentó un escrito que será evaluado por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. La Sala II del Tribunal de Apelaciones debe fijar una fecha para una audiencia previa a decidir si confirma, modifica o revoca el procesamiento.

La defensa del ex mandatario, a cargo de Silvina Carreira, pidió al Tribunal de Apelaciones que revoque la decisión del juez federal Julián Ercolini y dicte el sobreseimiento al ex presidente antela "vaguedad de la imputación" , informaron fuentes judiciales.

En el escrito, el ex presidente sostuvo que hay "contradicción" en los hechos denunciados por Yáñez y que eso "violenta la garantía" al debido proceso porque "una acusación deficiente no permite una defensa eficaz" porque Fernández no sabe "de qué ha de defenderse".