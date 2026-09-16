Emanuel Mammana recibió el alta médica tras la grave lesión que sufrió en el partido ante Newell's

El defensor de Vélez evolucionó favorablemente tras la operación por fracturas de costillas y neumotórax y continuará con reposo y controles médicos

El club todavía no estableció una fecha para su vuelta a la competencia

Emanuel Mammana recibió el alta médica este miércoles después de la grave lesión que sufrió durante el partido entre Vélez y Newell's por la novena fecha del torneo Clausura. El defensor permaneció internado durante el fin de semana en Rosario y luego continuó su recuperación en Buenos Aires.

El club de Liniers confirmó la evolución del marcador central a través de un parte médico. El futbolista había sufrido "un traumatismo de hemitórax derecho" que provocó "la fractura de múltiples costillas y neumotórax" tras un choque accidental con su compañero Tomás Marchiori.

Tras un centro al área, Marchiori salió para despejar la pelota y golpeó de manera involuntaria a Mammana. El defensor quedó tendido sobre el campo con fuertes signos de dolor.

El defensor no pudo continuar en el partido y el cuerpo médico lo trasladó de urgencia al Sanatorio de La Mujer. Los médicos le colocaron un tubo de drenaje pleural para extraer el aire acumulado en la cavidad que rodea al pulmón y realizaron la intervención quirúrgica.

Después de la cirugía, Mammana fue trasladado en ambulancia a Buenos Aires para continuar con la internación y los controles médicos.

El parte difundido por Vélez este miércoles confirmó el alta y detalló su evolución: "Emanuel Mammana recibió el alta médica durante la mañana de este miércoles. El martes se le había retirado el tubo de tórax tras presentar una evolución favorable, tanto clínica como imaginológica".

El club también informó cuáles serán los próximos pasos para el defensor: "El jugador continuará con controles y reposo deportivo, sin fecha aún para su retorno a los entrenamientos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Velez Sarsfield (@velez)

>> Leer más: Código rojo en Newell's y cirugía de urgencia: cómo salvaron al jugador de Vélez

El mensaje de Marchiori a Mammana

Durante la recuperación del defensor, Tomás Marchiori le dedicó un mensaje a través de sus redes sociales. El arquero protagonizó de manera accidental la jugada que derivó en la grave lesión de su compañero.

Con Mammana ya recuperándose en Buenos Aires, Marchiori expresó su preocupación: "Amigo querido tengo una sensación de bronca por lo que estás pasando pero a la vez estoy contento de que estés evolucionando de la mejor forma, la verdad es que en estos momentos lo deportivo pasa de lado, sabiendo que la salud de una persona está en el medio y en este caso la de un amigo. Espero que pronto te estemos disfrutando nuevamente en una cancha. Vamos con esa recuperación amigo todos estamos con vos".

Mammana respondió al mensaje del arquero de Vélez: "Gracias por tus palabras, amigo. Nada de bronca porque, como dije, son situaciones que pueden pasar en un partido y convivimos con eso. Te quiero, amigo. Ahora toca meterle y te aseguro que voy a volver más fuerte".

El defensor continuará ahora con controles médicos y reposo deportivo. El club todavía no estableció una fecha para su regreso a los entrenamientos.