Se presenta el libro "Arquitectura moderna", que revisa el primer disco de la banda Fricción El jueves 17 de septiembre, a las 19, el autor Diego Giordano presentará la publicación en el Centro Cultural Contraviento junto a Lucia Rodríguez y Carolina Taffoni 16 de septiembre 2026 · 12:40hs

El libro "Arquitectura moderna" de Diego Giornado repasa el primer disco de la banda Fricción

A 40 años de su lanzamiento, el libro "Arquitectura modera" revisa la historia del disco debut de Fricción en 1986, realizado por Richard Coleman junto con Celsa Mel Gowland, Christian Basso, Fernando Samalea, Gonzo Palacios y Gustavo Cerati en calidad de invitado. El autor rosarino Diego Giordano lo presentará este jueves 17, a las 19, en el Centro Cultural Contraviento (Rodríguez 721), en diálogo con Lucia Rodríguez y Carolina Taffoni.

Es imposible no observar la trayectoria de Fricción (1985-1989) como la historia de lo que pudo haber sido. En los orígenes del proyecto, Richard Coleman (fundador, líder y uno de los guitarristas más singulares del rock argentino de cualquier época) tuvo a Gustavo Cerati como socio creativo. Pero el grupo terminó demasiado pronto: apenas dos discos y un repertorio que pide a gritos ser revisado. Aunque sea parcialmente, este libro viene a saldar esa deuda.

Un disco, una época Las páginas de "Arquitectura moderna" persiguen la evolución de Coleman, desde el jazz rock de Golem (su grupo de la secundaria) hasta convertirse en el orgulloso catalizador de las influencias de Bowie, Ultravox, Roxy Music y XTC. El relato hace foco en la composición, grabación y recepción de Consumación o consumo, el disco debut de Fricción, de 1986, realizado por Coleman junto con Celsa Mel Gowland, Christian Basso, Fernando Samalea, Gonzo Palacios y el propio Cerati en calidad de invitado. Un laboratorio de ultramodernidad concebido mientras buena parte de sus integrantes (incluido su líder) conformaban Las Ligas, la banda que acompañaba en vivo a Charly García.





"Arquitectura moderna" es la historia de "Consumación o consumo", pero también constituye una inmersión en el frenesí de los años ochenta, cada vez más lejanos y mitológicos, una época en que parecía posible que un proyecto como Fricción se filtrara en las grietas de la masividad.



Diego Giordano fue editor del área musical del diario El Ciudadano entre 1998 y 2007. Fundó y editó la revista RIEL (Revista de Investigaciones y Estudios Literarios). Entre 2006 y 2020 coordinó las ediciones discográficas de la Editorial Municipal de Rosario. Es autor de los libros "Inédito: Rock subterráneo en Rosario 1982-1987" (Yo Soy Gilda, 2013), "Uniendo fisuras: Signos y la consagración continental de Soda Stereo" (Vademécum, 2019) y "Los trenes ya no vuelven más: El primer disco de Punto G y el final de los 80 en Rosario" (Vademécum, 2022).