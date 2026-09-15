Kim Kardashian fue indemnizada por el robo de joyas en París: recibirá un euro

Un exrecepcionista recibirá 109.516 euros y el hotel donde ocurrió el asalto será compensado con 50.000 euros

Un tribunal de París indemnizó con 1 euro a Kim Kardashian por haber sido víctima de un robo a mano armada en la capital francesa en 2016. Pero el reducido monto que percibió fue considerado un éxito por la socialite y modelo, incluso cuando entre los objetos sustraídos estaba su anillo de compromiso de 4 millones de dólares, ya que esa era la suma simbólica que había solicitado en el juicio.

El tribunal declaró culpables a ocho personas el año pasado por su participación en el asalto, al que Kardashian describió como “la experiencia más aterradora" de su vida.

Un exrecepcionista del Hôtel de Pourtalès, donde la empresaria se alojaba cuando sufrió el robo, fue indemnizado con 109.516 euros. El empleado afirmó que había quedado traumatizado por el episodio y solicitaba un resarcimiento de 550.000 euros.

El tribunal también compensó con 50.000 euros al hotel y concedió un euro a Simone Bretter, la estilista de Kardashian que estuvo presente durante el robo ocurrido el 2 de octubre de 2016 durante la Semana de la Moda, cuando dos de los ladrones vestidos como policías irrumpieron en la suite, ataron a Kardashian con precintos y cinta adhesiva, y huyeron con más de 6 millones de dólares en joyas.

Los ladrones, muchos de ellos de entre 60 y 70 años cuando ocurrió el robo, se volvieron famosos en Francia como les papys braqueurs (los abuelos ladrones). Fueron condenados por robo a mano armada, secuestro, asociación delictiva y otros cargos. Ninguno de ellos regresó a prisión (ya habían cumplido con la detención preventiva) ni apeló el veredicto.

Kardashian manifestó en un comunicado que estaba “profundamente agradecida con las autoridades francesas por buscar justicia en este caso”.

“El crimen fue la experiencia más aterradora de mi vida y dejó un impacto duradero en mí y en mi familia. Aunque nunca olvidaré lo que ocurrió, creo en el poder del crecimiento y la rendición de cuentas, y rezo por la sanación de todos. Sigo comprometida con defender la justicia y promover un sistema legal justo”, sostuvo.