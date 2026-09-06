El tiempo en Rosario: lunes con sol pero el frío todavía no se va

Economía
Rosario se prepara para recibir la Conferencia Mundial de la Soja
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Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra y se sumarán otros dos
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Pablo Bortolato: "La Bolsa es una entidad vinculada a todo el sector productivo"
Policiales
Tras casi 20 meses comienza el juicio por la tragedia en la costanera de Rosario
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El ecosistema emprendedor tuvo su after en el marco del Santa Fe Business Forum
Política
Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín
La Ciudad
Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas
Política
Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico
La Región
Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en el sur de Santa Fe y Entre Ríos
La Ciudad
Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba
Política
El gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil
Zoom
Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda
La Ciudad
Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe
Ovación
Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario