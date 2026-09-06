El tiempo en Rosario: lunes con sol pero el frío todavía no se va

La máxima no superaría los 14º y la mínima estaría en torno a los 2º. Los registros estarían en aumento en los próximos días y volverían a desplomarse el próximo fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 7 de septiembre en Rosario cielo despejado y una temperatura mínima de 2º y una máxima de 14º, que estaría en aumento en los próximos días y volvería a desplomarse el próximo fin de semana.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del noreste, una marca de 4º y cielo despejado que se mantendría durante toda la jornada. Para la mañana se espera un leve aumento del viento y los termómetros bajando a 2º, a la tarde la máxima sería de 14º y por la noche se anuncia un registro de 10º.

El martes estaría nuevamente despejado, con la máxima subiendo a 20º y la mínima en torno a los 4º.

El miércoles tendría un leve descenso de la máxima, que no subiría de 18º, con la mínima en aumento para llegar a 7º. El cielo estaría parcialmente nublado.

Para el jueves pronostican cielo parcialmente nublado una vez más, con los registros en alza: 22º de máxima y 10º de mínima.

Las condiciones desmejorarían el viernes, con la máxima bajando a 16º, la mínima en 11º y cielo mayormente nublado con probabildiades de tormentas aisladas y fuertes ráfagas de viento desde la tarde.

El sábado estaría muy ventoso, con cielo nublado y temperaturas entre 11º y 8º.