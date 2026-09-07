La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió productos médicos y estéticos de distintas marcas

Se trata de elementos sin registro, de origen no acreditado y productos médicos falsificados. Los detalles, en esta nota

7 de septiembre 2026 · 13:07hs
Google Seguir a La Capital en Google
Anmat prohibió distintos productos médicos y estéticos por falta de registros

Anmat prohibió distintos productos médicos y estéticos por falta de registros

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de distintos productos médicos de diversas marcas.

La prohibición de los productos se hizo oficial a partir de las disposiciones 5484/26, 5487/26 y 5502/26, publicadas en el Boletín Oficial el 3 de septiembre. Los distintos casos evidenciaron la necesidad de intervenir sanitariamente los establecimientos. En algunos casos, los productos se comercializaban sin registros y en otros se detectaron unidades falsificadas de los productos.

>>Leer más: Anmat prohibió dos marcas de productos de limpieza

Disposición 5484/26: productos médicos sin inscripción

Mediante la Disposición 5484/26, se prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todas las presentaciones y lotes de los productos médicos identificados como:

  • BIO BELLE. LAB. NOUVELLEVIE (incluyendo las presentaciones Hyaluronic Acid 35% Dermalfiller y Hyaluronic Acid 33 dermal filler + Lidocaine)
  • BELLE FORME. NEWLIFE LAB (incluyendo la presentación Dermalfiller. Hyaluronic Acid. Medium)

La medida fue tomada luego de confirmar que los productos de estas marcas no cuentan con inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM). Asimismo, se determinó que las firmas "LAB. NOUVELLEVIE", "NEWLIFE LAB" y "BEAUTY ENDLESS DISTRIBUIDORA" no se encuentran habilitadas ante ANMAT para actividades de tránsito interjurisdiccional, importación o fabricación de productos médicos.

Al desconocer las condiciones de manufactura y elaboración de estos productos, Anmat no puede garantizar su calidad, seguridad y eficacia. Por esto, se determinó su prohibición y se recomienda evitar su uso.

Disposición 5487/26: producto médico falsificado

A través de la Disposición 5487/26 Anmat prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de un producto médico inyectable utilizado en tratamientos estéticos para corregir depresiones cutáneas y estimular la producción de colágeno, rotulado como:

  • "SCULPTRA®, Poly - L - lactic acid, 2 viales, GALDERMA, lote: 4J1243, Cad./Vto: 11/2028"

La decisión se tomó luego de que la firma GALDERMA ARGENTINA S.A., titular del producto y registrado ante Anmat, advirtiera la detección en el mercado de unidades falsificadas del producto.

Según informó la empresa, las unidades sospechadas presentan características visuales que las diferencian de los productos originales. Asimismo, aclaró que el lote implicado nunca fue importado por la firma para su comercialización en el país.

Se trata de un producto médico de riesgo Clase IV, la categoría de mayor nivel de riesgo sanitario dentro de la clasificación de productos médicos. Por esto, al no conocer el origen de las unidades falsificadas, Anmat definió su prohibición y recomendó a los establecimientos y profesionales de la salud que no utilicen el producto.

>>Leer más: Anmat prohíbe productos médicos de distintas marcas

Disposición 5502/26: producto médico ilegítimo

En la Disposición 5502/26 Anmat dejó asentada la prohibición de los productos médicos identificados con la marca MEDICAL ADVANCE.

La medida fue tomada luego de que el organismo detectara la comercialización de de un producto médico ilegítimo de nombre comercial “Radiofrecuencia Multy-2023 -Medical Advance”, ofrecido para 'Uso Estético Humano' y facturado bajo el rótulo de 'Uso Veterinario'.

Cuando el Personal del Servicio de Fiscalización de Cadena asistió al domicilio indicado como lugar de compra, pudieron constatar que allí no funcionaba ninguna empresa de nombre Medical Advance. Al mismo tiempo, la firma Medical Advance no cuenta con las habilitaciones correspondientes.

Al no poder garantizar su seguridad y eficacia, el organismo definió la prohibición de su uso y comercialización.

Noticias relacionadas
Desde el año pasado, diversos medicamentos perdieron la cobertura total de Pami

Medicamentos gratis de Pami: los nuevos requisitos y cómo acceder a ellos

Quedan varios feriados en 2026.

Cuánto falta para el próximo feriado y cuántos findes largos quedan en 2026

Resultados del Quini 6 de este domingo 6 de septiembre

Quini 6, vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

al menos 10 muertos tras explotar pirotecnia en una parroquia de mexico

Al menos 10 muertos tras explotar pirotecnia en una parroquia de México

Ver comentarios

Las más leídas

Se vende por u$s3,1 millones el castillo que un rosarino mandó a construir en Córdoba

Se vende por u$s3,1 millones el castillo que un rosarino mandó a construir en Córdoba

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

El Gigante aplaudió a Lionel Messi pero coreó el nombre de Ángel Di María

El Gigante aplaudió a Lionel Messi pero coreó el nombre de Ángel Di María

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Lo último

Fue de terror: declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

"Fue de terror": declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

Mirtha Legrand, internada: qué dice el parte oficial del sanatorio

Mirtha Legrand, internada: qué dice el parte oficial del sanatorio

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newells

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newell's

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Lo imputaron como presunto jefe de una asociación ilícita que desvió fondos provenientes de fianzas, cauciones y dinero secuestrado en distintas causas

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales
Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia
Policiales

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

Misterio en zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña
Policiales

Misterio en zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newells
La Ciudad

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newell's

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos miguelitos y le robaron $ 97 millones
Policiales

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos "miguelitos" y le robaron $ 97 millones

Juegos Suramericanos 2026: comenzó el operativo de tránsito en bulevar Oroño
La ciudad

Juegos Suramericanos 2026: comenzó el operativo de tránsito en bulevar Oroño

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se vende por u$s3,1 millones el castillo que un rosarino mandó a construir en Córdoba

Se vende por u$s3,1 millones el castillo que un rosarino mandó a construir en Córdoba

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

El Gigante aplaudió a Lionel Messi pero coreó el nombre de Ángel Di María

El Gigante aplaudió a Lionel Messi pero coreó el nombre de Ángel Di María

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Newells le empató a Central en un final dramático con un gol de Cóccaro, tras la revisión del VAR

Newell's le empató a Central en un final dramático con un gol de Cóccaro, tras la revisión del VAR

Ovación
Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino
Ovación

Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino

Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino

Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino

Nueva chance para Colapinto: días y horarios del GP de Madrid de la Fórmula 1

Nueva chance para Colapinto: días y horarios del GP de Madrid de la Fórmula 1

Cóccaro tras el gol en el clásico: Me quedó un sabor amargo porque fuimos a ganar

Cóccaro tras el gol en el clásico: "Me quedó un sabor amargo porque fuimos a ganar"

Policiales
Fue de terror: declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Fue de terror": declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

Tragedia en la costanera: Rápido y furioso, la dura acusación de la fiscal al conductor

Tragedia en la costanera: "Rápido y furioso", la dura acusación de la fiscal al conductor

La Ciudad
Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newells
La Ciudad

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newell's

Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos

Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos

Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio y confía en la justicia

Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio y confía en la justicia

Juegos Suramericanos 2026: comenzó el operativo de tránsito en bulevar Oroño

Juegos Suramericanos 2026: comenzó el operativo de tránsito en bulevar Oroño

La mejor clasificación de Alpine, con Gasly superlativo y Franco Colapinto brillante

Por Gustavo Conti
Ovación

La mejor clasificación de Alpine, con Gasly superlativo y Franco Colapinto brillante

Un avión se despistó y se incendió en Miami: al menos cinco muertos
El Mundo

Un avión se despistó y se incendió en Miami: al menos cinco muertos

Juzgan a dos gatilleros por balaceras con mensajes mafiosos y un crimen al azar
Policiales

Juzgan a dos gatilleros por balaceras con mensajes mafiosos y un crimen al azar

Villarruel reclamó mejorar los salarios y volvió a marcar diferencias con Milei
Política

Villarruel reclamó "mejorar los salarios" y volvió a marcar diferencias con Milei

El uno x uno de Central: Ovando, pilar de lo que debió ser un triunfo canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Ovando, pilar de lo que debió ser un triunfo canalla

El uno x uno de Newells: Cóccaro estaba donde debía y no falló frente al arco
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cóccaro estaba donde debía y no falló frente al arco

Rafael Bielsa destrozó el anuncio de Milei: No le creo una sola palabra
Política

Rafael Bielsa destrozó el anuncio de Milei: "No le creo una sola palabra"

Un pasajero borracho atacó a la tripulación de un avión y lo ataron con cinta
Información General

Un pasajero borracho atacó a la tripulación de un avión y lo ataron con cinta

El mar Mediterráneo alcanzó una temperatura récord de 28,54 grados
Información General

El mar Mediterráneo alcanzó una temperatura récord de 28,54 grados

La ultraderecha arrasó en unas elecciones regionales en Alemania
El Mundo

La ultraderecha arrasó en unas elecciones regionales en Alemania

Al menos 10 muertos tras explotar pirotecnia en una parroquia de México
Información General

Al menos 10 muertos tras explotar pirotecnia en una parroquia de México

Rosario se prepara para recibir la Conferencia Mundial de la Soja
Economía

Rosario se prepara para recibir la Conferencia Mundial de la Soja

Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra y se sumarán otros dos
La Ciudad

Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra y se sumarán otros dos

Pablo Bortolato: La Bolsa es una entidad vinculada a todo el sector productivo

Por María Laura Neffen
Negocios

Pablo Bortolato: "La Bolsa es una entidad vinculada a todo el sector productivo"

El ecosistema emprendedor tuvo su after en el marco del Santa Fe Business Forum
Negocios

El ecosistema emprendedor tuvo su after en el marco del Santa Fe Business Forum

Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín
Política

Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas
La Ciudad

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas

Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico
Política

Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba
La Ciudad

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba

El gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil
Política

El gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil