Una ola de calor extremo castiga a todo el hemisferio norte

Científicos muestran preocupación porque en Arizona las temperaturas ni siquiera descienden durante la noche. En el estado el termómetro no baja de los 32°C cuando cae el sol. La temperatura media de julio durante el último siglo en Arizona por la noche fue de 18,5 grados, con una baja diaria pronunciada dado que el estado posee un clima muy seco. Ahora este patrón histórico dejó de funcionar.

Record heat in Death Valley in the USA, reached 56 °C (133 °F)