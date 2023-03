Una mamá mendocina fue furor en Twitter al no poder distinguir a sus bebés gemelos

Los gemelos idénticos Valentino y Lorenzo, que se volvieron virales después de que su madre no lograra distinguirlos.

Una mamá de Mendoza compartió en las redes sociales que no logró diferenciar quién era quién de sus gemelos y tuvo que ir a la comisaría para que los identifiquen por las huellas digitales. Sofía Rodríguez tuvo a Lorenzo y Valentín en enero pero a principios de marzo tuvo un percance: dejó de distinguirlos. La confusión comenzó cuando la madre decidió cortar la cintita identificatoria que uno de los bebés llevaba en el pie para diferenciarlo del otro. “Una noche hace como 10 días, nos dimos cuenta que la pulsera ya le quedaba chica, le estaba apretando el pie, así que la cortamos. Se la saqué pensando que al otro día iba a saber cuál era cuál, pero no”, contó en Twitter. Para solucionar el problema, decidió recurrir a la policía, pero no fue la solución: "Le sacamos las huellas pero no figuran en el sistema. Seguimos sin saber quién es quién."