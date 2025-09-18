Comenzaron las primeras actividades del Septiembre joven en Villa Gobernador Gálvez

En el Club Sportivo, se realizó la Expo Articulación de Escuelas Primarias y Secundarias con propuestas y orientaciones educativas

En el marco del “Septiembre Joven”, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez llevó adelante ayer la Expo Articulación de Escuelas Secundarias-Primarias, una iniciativa que tiene como fin poner en conocimiento a estudiantes de séptimo grado sobre las diferentes propuestas educativas y de modalidad que tiene cada secundaria de la ciudad

Con respecto al tema, la coordinadora de Educación, Yamila Novo, expresó: “Es una actividad que estuvo dirigida a estudiantes de escuelas primarias de la ciudad, principalmente de 7° grado , donde podrán conocer las ofertas educativas y de modalidad que estará exponiendo cada escuela secundaria”.

“Invitamos a todas las escuelas primarias y a las familias de estudiantes de 7° grado a que participen de esta actividad para poder conocer las modalidades, tanto de orientación media como de orientación técnica”, agregó.

Al mismo tiempo, Novo destacó que “contamos con la participación de más de 10 escuelas secundarias presentando sus propuestas; además tuvimos un espacio del Área Joven, un dispositivo de Educación Sexual Integral (ESI), Radio Abierta y un espacio de juegos y ocio”.

Septiembre joven

Como cada año, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez planificó un abanico de propuestas culturales, deportivas y recreativas para disfrutar de los espacios públicos con amigos y en familia.

El evento se proyecta con festivales, muestra de talleres, Expo Secundaria, Expo Carreras, Expo de tatuadores y barberos, actividades deportivas y recreativas, freestyle, talleres de street básquet, arte urbano, jornadas solidarias y muchas sorpresas más.

En referencia al tema, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso expresó: “El intendente Alberto Ricci nos indica que fortalezcamos los espacios públicos con actividades recreativas, deportivas y culturales para que los villagalvenses tengan lugares de esparcimiento y participación; y este año, como venimos haciendo desde el inicio de la gestión, tenemos planificada una batería de propuestas en el marco del ‘Septiembre Joven’”.

Remarcó el carácter inclusivo de las actividades. “Se trata de una propuesta inclusiva y participativa que comenzó en 2017. Inclusiva porque involucra al municipio todo, y a las juventudes en sus más diversas manifestaciones y formas de vivirla. Participativa porque ofrece propuestas culturales, deportivas, artísticas, lúdicas y creativas, que invitan a la comunidad a volverse protagonista.”, agregó.

Ejes transversales

Culasso resaltó que “este año se abordarán tres ejes transversales en todas sus actividades, que son la identidad, la solidaridad y la convivencia; en donde vamos a estimular el sentido de pertenencia de nuestros jóvenes; vamos a generar y fortalecer vínculos con instituciones, como por ejemplo con jornadas solidarias que habrá entre los jóvenes que son parte de los cursos del ‘Nueva Oportunidad’ y centros comunitarios de la ciudad; y generaremos actividades en los espacios públicos para que puedan convivir vecinos y vecinas de todos los barrios”.

En cuanto a la grilla que ofrece el municipio, la funcionaria informó: “el 21 de septiembre vamos a tener un gran festival en el Parque Regional, donde además de música en vivo va a haber actividades recreativas, expo de tatuadores y barbería. En la agenda también vamos a tener Expo secundaria y Expo Carreras para que los estudiantes puedan conocer las propuestas y definir su futuro. También habrá Street básquet, arte urbano, actividades diarias en los Centros de Día, los talleres del Área Joven y la Escuela de Oficios Culturales, intervenciones artísticas en espacios públicos, y muchas sorpresas más”.

Primavera joven

La siguiente actividad será el domingo 21 de septiembre con el “Festival Primavera Joven” que se realizará desde las 14 en el Parque Regional (Colectora de Circunvalación Juan Pablo II y bajada Nogués) con entrada libre y gratuita. Para recibir la primavera y celebrar el día del estudiante se programó el show en vivo de artistas locales, danza y música en vivo (folklore, urbano, rock y cumbia) También se realizarán actividades deportivas y lúdicas (ping pong, jenga, metegol, juegos de mesa). Además ese día también estará la Expo de tatuadores y barberos.

El martes 23 se realizará en “Expo Carreras” de 10 a 15 en Plaza San Martín (Mitre y Oppici).

