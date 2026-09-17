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Un helicóptero de una cadena de noticias se estrelló en vivo: tres muertos

Ocurrió en Los Ángeles. Fallecieron el piloto George Marciniw, la periodista Eliana Moreno y una transeúnte

17 de septiembre 2026 · 19:28hs
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Un helicóptero de una cadena de noticias se estrelló en vivo: tres muertos

Un helicóptero de una cadena de noticias se estrelló e incendió durante una transmisión en vivo en Los Ángeles y murieron el piloto, la periodista y una persona en tierra.

El equipo periodístico integrado por el piloto George Marciniw y la periodista Eliana Moreno cubría el pasado martes la colisión de un utilitario y un colectivo cuando se precipitó a tierra y se incendió. NBC4 Los Angeles reportó la muerte de ambos y de una transeúnte, Edy Gutierrez Mejia. La tragedia se sumó a ocho accidentes mortales relacionados con helicópteros de noticias en Estados Unidos desde 2000, en los que fallecieron 16 personas.

Moreno, conocida por muchos como “Eli in the Heli”, era periodista aérea desde 2010. “¡Después de trabajar 76 horas desde el domingo, ya casi termino! No puedo quejarme porque tengo el mejor trabajo del mundo", escribió alguna vez en su cuenta de Instagram.

En la filmación del accidente se puede escuchar a Eliana Moreno dirigirse al piloto. "Subí... ¿No podés ir para arriba?", le pregunta justo cuando la imagen se vuelve temblorosa y se advierte que el helicóptero se desploma rápidamente.

El piloto George Marciniw y la periodista Eliana Moreno.

El piloto George Marciniw y la periodista Eliana Moreno.

El “Telecopter” fue inventado en Los Ángeles por John Silva, ingeniero en jefe de KTLA-TV. A las 18.30 del 24 de julio de 1958, la emisora interrumpió su programación habitual para transmitir la vista desde arriba de la ciudad. KTLA-TV logró desde ese momento récords de publicidad (Procter & Gamble gastó 250.000 dólares para patrocinar la cobertura del helicóptero) y Silva ganó dos premios Emmy por su invento.

Las noticias desde el aire marcaron una época de auge del periodismo televisivo, que cada vez se esforzaba más por realizar coberturas en vivo y en tiempo real. Los estadounidenses quedaron "hipnotizados" por los informes sobre los disturbios de Los Ángeles en 1992 y la persecución policial de dos horas del Ford Bronco blanco de O. J. Simpson dos años después.

En 1977, un helicóptero de noticias de KNBC se estrelló al quedarse sin combustible cuando regresaba a la estación tras cubrir un incendio forestal en Santa Bárbara, lo que causó la muerte del piloto y del camarógrafo. Nueve años después, un helicóptero que llevaba a una periodista radial sobre la ciudad de Nueva York para una transmisión en vivo en hora pico se precipitó al río Hudson; ella murió y él quedó gravemente herido.

En 2007, dos helicópteros de noticias que cubrían una persecución policial en televisión en vivo chocaron y se estrellaron. Las cuatro personas a bordo murieron en una caída que los televidentes presenciaron en vivo. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) indicó que ese accidente ocurrió porque los pilotos, que además cumplían doble función como periodistas, se distrajeron con la persecución en tierra.

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