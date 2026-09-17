Qué es el sistema CUP de Pami, para qué sirve y cómo registrarse

Esta plataforma digital de Pami permite a los médicos emitir recetas electrónicas y facilitar a los jubilados la dispensa de medicamentos. Cómo funciona

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) busca agilizar y facilitar los procesos que deben llevar a cabo sus afiliados para recibir servicios. En este marco, una de las prioridades es la organización de la prescripción y dispensa de medicamentos de forma práctica y sencilla.

Es así que cobra vital importancia el Sistema CUP, conocido como Clave Única de Prescripción , una plataforma digital que permite a médicos y prestadores autorizados emitir recetas electrónicas.

La Receta Electrónica es una herramienta que facilita y agiliza la prescripción y dispensa de medicamentos otorgando más seguridad al acto médico y permitiendo mejorar la calidad de atención médica a los afiliados. Garantiza que las personas afiliadas tengan acceso a los medicamentos de forma simple y rápida , sin necesidad de acercarse al consultorio de su médica o médico de cabecera.

Cómo funciona el Sistema CUP

El sistema CUP permite que las recetas que necesitan los afiliados para retirar sus medicamentos se puedan generar directamente de manera electrónica. De esta manera, los jubilados pueden ahorrarse traslados innecesarios.

El proceso comienza cuando el médico de cabecera prescribe los medicamentos desde la plataforma digital de Prestadores de Pami y deja la receta firmada digitalmente. Una vez emitida, la receta queda cargada en una base de datos, disponible para ser consultada y validada en cualquier momento.

Las farmacias adheridas a Pami pueden ingresar a este mismo sistema, por lo que directamente consultan la receta, la validan y entregan los medicamentos correspondientes a los afiliados, sin necesidad de realizar trámites o llevar la receta impresa. Lo que sí debe llevar es el DNI y la credencial de Pami para corroborar su identidad.

De esta manera, el afiliado puede ahorrarse la visita al consultorio, ya que al contactarse vía mail o teléfono con su médico puede solicitarle que cargue automáticamente las recetas al sistema. Asimismo, también puede enviar a algún familiar o apoderado a retirar los medicamentos en la farmacia. Quien los retire debe llevar el DNI y credencial del afiliado.

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Cómo inscribirse en el Sistema CUP

Pami comparte los pasos a seguir para registrarse exitosamente en el sistema CUP. En su página web, también brindan un instructivo con imágenes que puede facilitar el proceso.