Qué es el sistema CUP de Pami, para qué sirve y cómo registrarse

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) busca agilizar y facilitar los procesos que deben llevar a cabo sus afiliados para recibir servicios. En este marco, una de las prioridades es la organización de la prescripción y dispensa de medicamentos de forma práctica y sencilla.
Es así que cobra vital importancia el Sistema CUP, conocido como Clave Única de Prescripción, una plataforma digital que permite a médicos y prestadores autorizados emitir recetas electrónicas.
La Receta Electrónica es una herramienta que facilita y agiliza la prescripción y dispensa de medicamentos otorgando más seguridad al acto médico y permitiendo mejorar la calidad de atención médica a los afiliados. Garantiza que las personas afiliadas tengan acceso a los medicamentos de forma simple y rápida, sin necesidad de acercarse al consultorio de su médica o médico de cabecera.
Cómo funciona el Sistema CUP
El sistema CUP permite que las recetas que necesitan los afiliados para retirar sus medicamentos se puedan generar directamente de manera electrónica. De esta manera, los jubilados pueden ahorrarse traslados innecesarios.
El proceso comienza cuando el médico de cabecera prescribe los medicamentos desde la plataforma digital de Prestadores de Pami y deja la receta firmada digitalmente. Una vez emitida, la receta queda cargada en una base de datos, disponible para ser consultada y validada en cualquier momento.
Las farmacias adheridas a Pami pueden ingresar a este mismo sistema, por lo que directamente consultan la receta, la validan y entregan los medicamentos correspondientes a los afiliados, sin necesidad de realizar trámites o llevar la receta impresa. Lo que sí debe llevar es el DNI y la credencial de Pami para corroborar su identidad.
De esta manera, el afiliado puede ahorrarse la visita al consultorio, ya que al contactarse vía mail o teléfono con su médico puede solicitarle que cargue automáticamente las recetas al sistema. Asimismo, también puede enviar a algún familiar o apoderado a retirar los medicamentos en la farmacia. Quien los retire debe llevar el DNI y credencial del afiliado.
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Cómo inscribirse en el Sistema CUP
Pami comparte los pasos a seguir para registrarse exitosamente en el sistema CUP. En su página web, también brindan un instructivo con imágenes que puede facilitar el proceso.
- Para comenzar, ingrese a la web de PAMI www.prestadores.pami.org.ar. Luego haga clic sobre el menú de SISTEMAS INSSJP y seleccione la opción CLAVE ÚNICA PAMI – CUP.
- Una vez que se encuentre en la plataforma CUP haga clic en el botón REGISTRARSE. El sistema lo conducirá a la pantalla REGISTRACIÓN DE USUARIO.
- Seleccione el TIPO DE USUARIO: USUARIO SII/ PRESTADOR.
- Complete el CÓDIGO DE USUARIO (usuario SII) y luego, presione el botón BUSCAR. Si su usuario se encuentra registrado ya puede ingresar a la plataforma de sistemas CUP con su usuario y clave del SII.
- El sistema le informará mediante la siguiente leyenda y le habilitará los campos correspondientes para la registración en la plataforma de sistemas CUP.
- Complete los datos requeridos por el sistema. Podrá modificar, en caso de que sean incorrectos, el número de teléfono y el correo electrónico. Luego, debe completar el campo VERIFICACIÓN con el código que muestre el sistema. Verifique que el correo registrado sea correcto, ya que para completar el proceso de registración y activar su cuenta, recibirá un mail en esa casilla de correo.
- Por último, deberá tildar el casillero aceptando los TÉRMINOS Y CONDICIONES y luego, hacer clic en REGISTRARSE
- El sistema le informará que la registración se realizó exitosamente y le enviará un mensaje a su casilla de correo electrónico para confirmar la habilitación del usuario.