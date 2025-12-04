Un ciclista que circulaba con auriculares murió atropellado por un tren en Buenos Aires

Un ciclista que circulaba escuchando música con auriculares murió al ser atropellado por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Floresta.
Un ciclista que circulaba escuchando música con auriculares murió al ser atropellado por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Floresta.
Según indicaron fuentes oficiales de Trenes Argentinos, el accidente ocurrió a las 16.32 cuando el hombre cruzó las vías y fue embestido por el ferrocarril en el paso a nivel Cuenca y Venancio Flores.
Un testigo indicó que la víctima “pasaba con auriculares, le gritaron, pero se mandó a la cola del tren que pasó hacia Once y el que iba para Moreno le partió la cabeza”.
Una dotación de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, del cuartel Flores, y personal del Same trabajaban en el lugar, mientras el servicio circulaba de manera limitada entre Moreno y Castelar.
Efectivos de la Policía Federal se encargaron de las actuaciones.
