Tres maneras de liberar espacio en Gmail y no tener que pagar en la nube

Hay varias formas de liberar espacio en Gmail para no comprar más almacenamiento.

Las amenazas de Gmail que piden al usuario liberar espacio son moneda corriente para quienes utilizan el servicio de mail de Google. Se avisa que en caso de exceder la cuota máxima de 15 gigas se deberá borrar correos o comprar más espacio en la nube. Si no se libera o se compra espacio, se dejan de recibir correos. El problema para quienes no quieren o no pueden pagar es que hay muchos de esos mails que se atesoran por diversos motivos. Para esos casos, hay buenas noticias: es posible descargarlos para luego borrarlos del correo, sin necesidad de perderlos para siempre.