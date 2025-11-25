La Capital | Información General | Policía

La policía suspendida por videos de TikTok: "No soy la única que tiene un segundo trabajo"

La joven agente sostuvo que su sueldo no le alcanzaba para sostener a su familia y que atravesaba una licencia médica por un tratamiento psicológico

25 de noviembre 2025 · 09:43hs
En la última semana, Nicole Gabriela V., una policía de la Ciudad de Buenos Aires, fue separada de sus funciones y quedó envuelta en una denuncia judicial por la presunta difusión de una supuesta red de explotación sexual tras la viralización de videos eróticos en redes sociales. En medio del escándalo, la joven salió a dar su versión y reveló cuánto ganaba como policía y cuánto está ganando actualmente a través de OnlyFans, datos con los que fundamentó los motios por los cuales se dedica a grabar contenido.

La denuncia fue presentada por el abogado Rodrigo Tripolone ante el Juzgado Federal de Tres de Febrero, donde señaló posibles delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, explotación sexual y proxenetismo. Según el abogado, detrás de los videos publicados en redes existiría “una estructura organizada” de captación y ofrecimiento de contenido sexual, en la cual Nicole V. habría actuado como captadora. Parte de ese contenido incluye videos y fotos eróticas donde aparecía utilizando el uniforme policial.

“Dicha conducta irregular e indecorosa del oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece y, lejos de atentar contra la libertad de expresión, resulta a contrario sensu para preservar el orden y la tranquilidad pública como así también los principios rectores de la gestión de la Seguridad Publica plasmados en la Ley 5688”, destaca el parte policial.

Es así como, Nicole salió a declarar públicamente. La joven policia aseguró que se puso a disposición de la justicia, negó tener participación en una red de trata y explicó que grabó los videos por necesidad económica.

Qué dijo la polícia de TikTok

La joven policía, recientemente apartada de la fuerza, negó cualquier participación en una red y explicó que comenzó a producir contenido erótico por razones económicas.

Yo soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia. Fue una manera de encontrar otra salida laboral”, sostuvo. Luego detalló que empezó a vender contenido en octubre, cuando entró en licencia: “Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba”.

La joven afirmó que está a disposición de la justicia: “Estoy dispuesta a hacer lo que ellos me digan”. Además, adelantó que no quiere volver a la Policía de la Ciudad: “El sueldo no es acorde a los riesgos que corre un oficial ni a los beneficios que recibe”.

Finalmente, negó las acusaciones en su contra y marcó distancia de cualquier estructura delictiva: “Trabajo de manera particular. No hay un proxeneta, no hay una red de trata detrás”.

Cuánto cobraba la policía de TikTok

Durante la entrevista, Nicole Gabriela V. agregó que la decisión de comenzar a producir contenido erótico en redes sociales no fue repentina y sino que surgió luego de ver reducido su sueldo mientras cursaba una licencia por enfermedad.

En específico, la joven se encuentra en un tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado, iniciado después de un episodio de violencia de género sufrido en junio, que según relató le dejó secuelas médicas, entre ellas episodios de epilepsia.

A raíz de esa situación, Nicole quedó con licencia médica y su ingreso se redujo de manera drástica a un monto insuficiente para sus gastos. En este contexto, detalló que la producción de contenido en redes sociales se transformó en su principal fuente de ingresos. “Este mes empecé con la venta de contenido y facturé $6 millones. En la Policía cobraba $600 mil”, reveló.

Asimismo, aseguró que su caso no es una excepción: “No soy la única que tiene un segundo trabajo; hay compañeras y compañeros en lo mismo”, afirmó.

