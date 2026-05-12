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Insólito: una preceptora robó 50 mil dólares que estaban destinados para un viaje de egresados

Más de 35 familias de los estudiantes de una escuela de Bragado estaban juntando el dinero mes a mes para realizar un viaje a El Bolsón

12 de mayo 2026 · 13:56hs
La Escuela Técnica de Bragado donde se produjo el robo del dinero para el viaje de egresados

La Escuela Técnica de Bragado donde se produjo el robo del dinero para el viaje de egresados

Más de 35 familias de estudiantes de la Escuela Técnica Nº1 de Bragado, provincia de Buenos Aires, denunciaron a una preceptora por robarse 50 mil dólares que estaban destinados a un viaje de egresados de séptimo año que debían realizar en noviembre pasado a El Bolsón.

La causa, que ya está siendo investigada por la Justicia de Mercedes, enmarca a S. S. F. como la responsable de administrar los fondos para dicha excursión. La acusada se encargaba de solicitar los pagos todos los meses para que sean depositados en su cuenta personal en lugar de a una de la entidad.

Este modo de proceder no fue un caso aislado, ya que desde 2018 viajaban las promos bajo dicha modalidad. La escuela no involucraba a una empresa de turismo, sino que era una actividad organizado por la propia institución.

Según la denuncia, los familiares de la camada 2025 aseguraron que estaban juntando el dinero desde hace un año y tenían fijado como período de viaje para el pasado noviembre.

Las sospechas comenzaron a surgir cuando les comunicaron que la aerolínea reprogramó el vuelo cerca de la fecha de viaje. Así, la expedición sufrió al menos seis postergaciones más mediante el uso de documentos falsificados de empresas de turismo que justificaban las demoras.

Luego les informaron que el viaje finalmente se haría en abril. Sin embargo, con el correr de las semanas comenzaron a surgir dudas entre los padres debido a que no había confirmaciones respecto a cuando se concretaría la expedición.

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Cómo se dio la estafa

Los padres de los estudiantes fueron notificados de la estafa por parte de las autoridades del colegio. Al ser convocados, les comunicaron que el dinero no estaba y que fueron hasta su casa el pasado martes debido a que no contestaba los mensajes. Allí, la preceptora les dijo de manera informal: "Me patiné toda la plata".

Hasta el momento, no descubrieron el destino de los fondos recolectados. Tras confirmarse la noticia, la preceptora y su marido, quien también trabaja como preceptor en la escuela, fueron separados de sus cargos.

Delfina Méndez, hermana de uno de los afectados, describió el impacto de la estafa: "No solo nos robó el dinero, sino el esfuerzo de más de un año de vender tortas y choripanes para cumplir un sueño", en diálogo con medio locales. Esto se debe a que gran parte de lo recaudado provenía de rifas y ventas de comida organizadas por las familias.

Federico Etchehun, abogado penalista representa a las familias afectadas, informó que el caso fue caratulado preliminarmente como presunta estafa agravada: "El hecho fue encuadrado de esa manera porque esta persona abusó de la confianza de las familias, las perjudicó económicamente y se benefició".

Además, el colegiado indició que la causa cuenta con pruebas de las transferencias bancarias realizadas por las familias, chats de WhatsApp, testimonios de los implicados y fotos de actividades organizadas para recaudar dinero.

En paralelo a la presentación judicial, las familias se movilizaron con campañas para recuperar algo de lo perdido e intentar que los jóvenes puedan realizar igualmente el viaje proyectado a pesar de lo ocurrido.

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