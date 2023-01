Ser padre de un adolescente: el experimento del jabón líquido que se volvió viral en Twitter

Un hombre expresó su frustración porque su hijo no realizaba las tareas mínimas en el hogar. Sus seguidores le fueron haciendo sugerencias y se armó un improvisado desafío casero

Convivir no es fácil, se sabe. Más si se tiene en la casa un adolescente. Ah, la adolescencia, esa hermosa etapa de la vida en donde los niños se desconocen como tales y empiezan a transitar el camino hacia la adultez. En la práctica, implica que el púber se la pasa en su pieza con la puerta cerrada y cuando está fuera de ella no despega la vista de su celular, mientras ofrece al resto del mundo una mirada apática. ¿Se los puede arrastrar al "mundo real" de alguna manera? Un curioso desafío improvisado en Twitter dio como resultado un mensaje positivo. O algo así.

"Hace 4 días que se acabó el jabón líquido. Hace 2 que puse el repuesto al lado. Seguimos sin jabón líquido. Vivir con adolescentes", fue su mensaje. Y las respuestas comenzaron entonces a llegar.

https://twitter.com/arielsignetti/status/1618011995592355842 Hace 4 días que se acabó el jabón líquido

Hace 2 que puse el repuesto al lado

Seguimos sin jabón líquido



Vivir con adolescentes pic.twitter.com/E4Pmcd7qY9 — Ariel Signetti (@arielsignetti) January 24, 2023

Entre todos los comentarios, algunos que compartían la frustración y otros muy graciosos, se destacaron algunos que le propusieron extender el reto. Llevarlo un poco más allá.

"Agregá una tijera a este experimento social por favor", le pidieron. Y así lo hizo.

Pero agregar una tijera al escenario no surtió ningún efecto. Al día 5, la actualización llegó con la aplicación de más consejos.

"Siguiendo sus consejos vacié el agua jabonosa creada con el fin de no recargar y dejé la tapa abierta", contó el usuario. Y se entusiasmó: "Hoy si!!!".

https://twitter.com/arielsignetti/status/1618178399905943553 Actualizamos

Día 5, siguiendo sus consejos vacié el agua jabonosa creada con el fin de no recargar y deje abierta la tapa



Hoy si!!!! https://t.co/uUZQCyBQo7 pic.twitter.com/SfKzkiwjcp — Ariel Signetti (@arielsignetti) January 25, 2023

Pero no. La situación no mejoraba, el problema no se solucionaba, nada avanzaba.

"Voy tomando ideas y le sumé un embudo, yo nunca uso pero capaz ustedes tienen razón", planteó. En la imagen que subió se podía observar un bonito embudo color rosa que invitaba a llenar el envase vacío del jabón líquido.

https://twitter.com/arielsignetti/status/1618287060619767808 Voy tomando ideas y le sume un embudo, yo nunca uso pero capaz ustedes tienen razón https://t.co/EdDeZPVpYi pic.twitter.com/kt0eI3212k — Ariel Signetti (@arielsignetti) January 25, 2023

Y entonces llegó el día. Sí, el día tan esperado por toda la comunidad tuitera que venía siguiendo de cerca el experimento social.

"Padre de adolescentes... lo logramos!!!", posteó en las últimas horas el usuario. Y compartió una publicación de Luca, presumiblemente su hijo. En la foto se podía ver el envase repleto de jabón líquido. "Dejen de llorar", fue la frase con la que remató la historia el adolescente.