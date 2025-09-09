Septiembre, el mes de la educación: todos los asuetos y días especiales en el calendario escolar

Aunque no habrá feriados nacionales, septiembre llega cargado de fechas especiales vinculadas a la educación. Qué se celebra y cómo afectará al calendario

Si bien, este año, en septiembre no hay feriados nacionales en el calendario, es un mes marcado por varias fechas especiales que impactarán en las escuelas de todo el país . Con el foco puesto en la educación, habrá jornadas con asuetos y días sin clases ya que se celebran distintas efemérides que reconocen a los protagonistas del ámbito educativo.

Considerado el mes de la educación, septiembre reúne al Día del Maestro, el Día del Profesor, el Día del Estudiante y también el Día del Preceptor y del Director. Estas jornadas no solo sirven como homenaje a docentes, maestros, profesores y auxiliares , sino que también permiten visibilizar el trabajo que realizan dentro y fuera de las aulas, ya sean de carácter pedagógico o administrativo.

Es así como, aunque no habrá feriados nacionales, septiembre ofrece varias oportunidades de descanso para los estudiantes y los educadores y algunas fechas especiales para celebrar la labor de los trabajadores en el ámbito educativo.

Día del Maestro: 11 de septiembre

Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en la Argentina, en conmemoración al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, promotor de la necesidad de una ley educativa argentina y considerado como “el padre del aula”. Dedicó su vida a defender el sistema educativo público para lograr el avance de la educación como método de progreso social.

Esta fecha fue establecida para reivindicar la labor de los maestros en todas las escuelas y así valorar los motivos que les hacen estar frente a un aula, con la responsabilidad de conlleva, para que cada uno de los niños continúe su camino de aprendizaje con participación.

En todo el país, el Día del Maestro es jornada no laborable para el nivel inicial, primario y secundario. Es decir que no hay clases en jardines, escuelas ni escuelas.

Día del Bibliotecario: 13 de septiembre

A días del Día del Maestro, otro grupo de personas tiene su propio asueto para celebrar su labor. El 13 de septiembre se reconoce el trabajo de bibliotecarios y bibliotecarias, figuras centrales en el acceso a la información y al conocimiento. La fecha tiene raíces históricas: en 1810, Mariano Moreno impulsó la creación de la primera biblioteca pública de Buenos Aires, y en 1942 se institucionalizó su celebración.

Mediante sanción del Decreto Nro.17.650/54, en homenaje a los bibliotecarios de todo el país se instituyó oficialmente el derecho a que estos trabajadores educativos tengan asueto, por lo que ese día las bibliotecas escolares permanecen cerradas.

Día del Profesor: 17 de septiembre

El 17 de septiembre se celebra en todo el pais el Día del profesor. La fecha recuerda a José Manuel Estrada, intelectual y educador que dejó una huella en la enseñanza secundaria y universitaria. Su fallecimiento en 1894 dio origen a esta efeméride que rinde homenaje a los profesores de todo el país.

A diferencia del Día del Maestro, el Día del Profesor no es jornada no laborable: las clases se dictan con normalidad tanto en colegios como en universidades, ya que el día de asueto específico para docentes universitarios fue el 29 de julio.

Día del Preceptor: 19 de septiembre

En el mes de septiembre también se reserva una fecha especial para homenajear la tarea de los preceptores. Se trata de figuras claves en el ambiente educativo que garantizan el orden, la organización y el acompañamiento de los estudiantes en las escuelas

Aunque no tiene un origen histórico específico, se incluyó en septiembre por ser considerado el mes de la educación en Argentina. Este día es laborable y no implica suspensión de clases.

Día de la Primavera y Día del estudiante: 21 de septiembre.

El Día del Estudiante coincide con el inicio de la primavera y es una de las fechas más esperadas por adolescentes y jóvenes. Se festeja tradicionalmente con actividades recreativas al aire libre, y suele ser jornada sin clases para el nivel secundario, terciario y universitario.

Sin embargo, este año la fecha cae domingo, por lo que no habrá impacto en el calendario escolar. De todas formas, algunas instituciones pueden organizar eventos especiales en días cercanos.

Día del Director de Escuela: 28 de septiembre

El último homenaje del mes de septimebre está dedicado a los directores y equipos de gestión escolar, que desempeñan un papel esencial en el liderazgo pedagógico y la organización de las instituciones educativas.

Es así como el 28 de septiembre es considerado el día del director y director de escuela. Aunque su rol es fundamental para garantizar la calidad educativa, esta efeméride no contempla asuetos ni suspensión de actividades, es decir que las clases se dictan con normalidad.

Los feriados que quedan en 2025

Feriados inamovibles

- Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad).

Feriados trasladables

- Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), pasa al viernes 10 de octubre.

- Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), trasladado del 20 de noviembre.

Días no laborables con fines turísticos

- Noviembre: 21 de noviembre

La decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales.

Fines de semana largos

- 21 al 24 de noviembre: Día no laborable y Día de la Soberanía Nacional.

- 6 al 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

El objetivo de estos feriados y días no laborables es impulsar el turismo interno y la economía del país. Las fechas elegidas buscan desestacionalizar la actividad turística y distribuirla de manera equitativa a lo largo del año.