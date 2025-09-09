La Capital | Información General | septiembre

Septiembre, el mes de la educación: todos los asuetos y días especiales en el calendario escolar

Aunque no habrá feriados nacionales, septiembre llega cargado de fechas especiales vinculadas a la educación. Qué se celebra y cómo afectará al calendario

9 de septiembre 2025 · 16:11hs
Septiembre se considera el mes de la educación

Septiembre se considera el mes de la educación

Si bien, este año, en septiembre no hay feriados nacionales en el calendario, es un mes marcado por varias fechas especiales que impactarán en las escuelas de todo el país. Con el foco puesto en la educación, habrá jornadas con asuetos y días sin clases ya que se celebran distintas efemérides que reconocen a los protagonistas del ámbito educativo.

Considerado el mes de la educación, septiembre reúne al Día del Maestro, el Día del Profesor, el Día del Estudiante y también el Día del Preceptor y del Director. Estas jornadas no solo sirven como homenaje a docentes, maestros, profesores y auxiliares, sino que también permiten visibilizar el trabajo que realizan dentro y fuera de las aulas, ya sean de carácter pedagógico o administrativo.

Es así como, aunque no habrá feriados nacionales, septiembre ofrece varias oportunidades de descanso para los estudiantes y los educadores y algunas fechas especiales para celebrar la labor de los trabajadores en el ámbito educativo.

>> Leer más: Día del Maestro: ¿habrá clases el 11 de septiembre en las escuelas?

Día del Maestro: 11 de septiembre

Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en la Argentina, en conmemoración al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, promotor de la necesidad de una ley educativa argentina y considerado como “el padre del aula”. Dedicó su vida a defender el sistema educativo público para lograr el avance de la educación como método de progreso social.

Esta fecha fue establecida para reivindicar la labor de los maestros en todas las escuelas y así valorar los motivos que les hacen estar frente a un aula, con la responsabilidad de conlleva, para que cada uno de los niños continúe su camino de aprendizaje con participación.

En todo el país, el Día del Maestro es jornada no laborable para el nivel inicial, primario y secundario. Es decir que no hay clases en jardines, escuelas ni escuelas.

Día del Bibliotecario: 13 de septiembre

A días del Día del Maestro, otro grupo de personas tiene su propio asueto para celebrar su labor. El 13 de septiembre se reconoce el trabajo de bibliotecarios y bibliotecarias, figuras centrales en el acceso a la información y al conocimiento. La fecha tiene raíces históricas: en 1810, Mariano Moreno impulsó la creación de la primera biblioteca pública de Buenos Aires, y en 1942 se institucionalizó su celebración.

Mediante sanción del Decreto Nro.17.650/54, en homenaje a los bibliotecarios de todo el país se instituyó oficialmente el derecho a que estos trabajadores educativos tengan asueto, por lo que ese día las bibliotecas escolares permanecen cerradas.

Día del Profesor: 17 de septiembre

El 17 de septiembre se celebra en todo el pais el Día del profesor. La fecha recuerda a José Manuel Estrada, intelectual y educador que dejó una huella en la enseñanza secundaria y universitaria. Su fallecimiento en 1894 dio origen a esta efeméride que rinde homenaje a los profesores de todo el país.

A diferencia del Día del Maestro, el Día del Profesor no es jornada no laborable: las clases se dictan con normalidad tanto en colegios como en universidades, ya que el día de asueto específico para docentes universitarios fue el 29 de julio.

>> Leer más: No habrá clases en la UNR un día de la próxima semana: cuándo y por qué

Día del Preceptor: 19 de septiembre

En el mes de septiembre también se reserva una fecha especial para homenajear la tarea de los preceptores. Se trata de figuras claves en el ambiente educativo que garantizan el orden, la organización y el acompañamiento de los estudiantes en las escuelas

Aunque no tiene un origen histórico específico, se incluyó en septiembre por ser considerado el mes de la educación en Argentina. Este día es laborable y no implica suspensión de clases.

Día de la Primavera y Día del estudiante: 21 de septiembre.

El Día del Estudiante coincide con el inicio de la primavera y es una de las fechas más esperadas por adolescentes y jóvenes. Se festeja tradicionalmente con actividades recreativas al aire libre, y suele ser jornada sin clases para el nivel secundario, terciario y universitario.

Sin embargo, este año la fecha cae domingo, por lo que no habrá impacto en el calendario escolar. De todas formas, algunas instituciones pueden organizar eventos especiales en días cercanos.

Día del Director de Escuela: 28 de septiembre

El último homenaje del mes de septimebre está dedicado a los directores y equipos de gestión escolar, que desempeñan un papel esencial en el liderazgo pedagógico y la organización de las instituciones educativas.

Es así como el 28 de septiembre es considerado el día del director y director de escuela. Aunque su rol es fundamental para garantizar la calidad educativa, esta efeméride no contempla asuetos ni suspensión de actividades, es decir que las clases se dictan con normalidad.

>> Leer más: Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre, que cae domingo

Los feriados que quedan en 2025

Feriados inamovibles

- Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad).

Feriados trasladables

- Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), pasa al viernes 10 de octubre.

- Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), trasladado del 20 de noviembre.

Días no laborables con fines turísticos

- Noviembre: 21 de noviembre

La decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales.

Fines de semana largos

- 21 al 24 de noviembre: Día no laborable y Día de la Soberanía Nacional.

- 6 al 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

El objetivo de estos feriados y días no laborables es impulsar el turismo interno y la economía del país. Las fechas elegidas buscan desestacionalizar la actividad turística y distribuirla de manera equitativa a lo largo del año.

Noticias relacionadas
Netflix incorpora dramas como la serie argentina Las maldiciones

Netflix: cinco estrenos imperdibles para disfrutar en septiembre

La película pasó por los cines en 2022 y llegó a Netflix en septiembre de 2025

Netflix: la compleja película de misterio con Margot Robbie y Taylor Swift

El eclipse solarde este 21 septiembre podrá verse únicamente algunos países.

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos

Anses ya inició el pago de los haberes de septimebre 

Anses: el cronograma de pagos de jubilaciones y pensiones en septiembre

Ver comentarios

Las más leídas

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Lo último

El presidente de Odesur elogió los trabajos de cara al Sudamericano 2026: Estoy súper sorprendido

El presidente de Odesur elogió los trabajos de cara al Sudamericano 2026: "Estoy súper sorprendido"

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares

Avanza la investigación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

La Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Coronda inició las primeras entrevistas con las familias denunciantes y pidió el resguardo de las víctimas

Avanza la investigación sobre un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba a niñas

Por Gonzalo Santamaría
La Libertad Avanza: Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes
Política

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños
La Ciudad

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad santafesina
Política

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad santafesina

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares
POLICIALES

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios
La Región

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Nueva Zelanda: lo mataron tras pasar 4 años escondido con sus hijos en el bosque

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Quiénes están detrás de los pasacalles sobre Karina Milei y las coimas que inundaron Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Estación Fluvial: la recuperación de los muelles permitirá la llegada de cruceros a Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Ovación
El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells
Ovación

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

El increíble récord que generó un partido de Boca durante el Mundial de Clubes

El increíble récord que generó un partido de Boca durante el Mundial de Clubes

Newells y Central ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Newell's y Central ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Policiales
Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares
POLICIALES

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito y usarlas para comprar celulares

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Violenta y desconcertante balacera contra una casa en barrio Bella Vista

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

La Ciudad
La discusión sobre faltas de tránsito se amplía con el refuerzo de carteles de pare
La Ciudad

La discusión sobre faltas de tránsito se amplía con el refuerzo de carteles de pare

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

Denuncian recorte parcial en el Boleto Educativo: qué ocurrió en los últimos días

Día del Maestro: en Santa Fe no habrá clases en ningún nivel educativo

Día del Maestro: en Santa Fe no habrá clases en ningún nivel educativo

Quique Llopis se suma a Entre Cuerdas y Letras, el ciclo musical de LT8

Quique Llopis se suma a "Entre Cuerdas y Letras", el ciclo musical de LT8

Frenan un desmonte ilegal que arrasó con bosques de máxima conservación en Santa Fe
la region

Frenan un desmonte ilegal que arrasó con bosques de máxima conservación en Santa Fe

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela
Policiales

Confirman la conexión entre el crimen de un albañil y una balacera en una escuela

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada
POLICIALES

Mujer denunció que sufrió golpes, abuso sexual y que la dejaron encerrada

La suba del dólar y los súper: Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero
LA CIUDAD

La suba del dólar y los súper: "Los precios están blindados, la plaza está seca de dinero"

Pullaro cruzó a Milei: El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado

Pullaro cruzó a Milei: "El gobierno sigue sin escuchar y está paralizado"

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos
Zoom

Murió a los 77 años Kay Galifi, el histórico guitarrista de Los Gatos

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: Un paso fundamental
Política

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: "Un paso fundamental"

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota
Política

Milei convocará a una mesa de diálogo a los gobernadores tras la derrota

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses
La Ciudad

Plan de Veredas: casi 2.700 en tan solo 8 meses

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes donde la primavera empieza a mostrarse

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales
La Ciudad

Marchan para concientizar sobre las falsas denuncias judiciales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy
Policiales

Un preso fue imputado de un secuestro y fallido crimen en barrio Godoy

Después del 20 no entra un peso: el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

"Después del 20 no entra un peso": el diagnóstico de los almaceneros de Rosario

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Por Gustavo Conti

Ariel Holan orejea las cartas de Central para un partido fundamental ante Boca

Newells: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región
Policiales

Piden condenas por ataque a tiros y bombas contra frigoríficos de la región

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat
Economía

Conflicto laboral en Vassalli: la UOM realizará una marcha en Firmat

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente
Policiales

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente

Crítica de un candidato de Milei: Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes
Política

Crítica de un candidato de Milei: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Sancionan ordenanza para apoyar las 100 cafeterías y pastelerías de Rosario