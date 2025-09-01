La Capital | Información General | feriado

Se suma un feriado al calendario: el gobierno mueve el 12 de octubre, que cae domingo

Un reciente cambio en la ley de feriados habilita un nuevo fin de semana largo antes de que termine 2025. La novedad llega amparada por una nueva normativa

1 de septiembre 2025 · 09:05hs
La industria del turismo aprovecha los feriados.

Foto: La Capital / Archivo.

La industria del turismo aprovecha los feriados.

El gobierno nacional definió un cambio en el calendario de feriados 2025: se suma un feriado más y esto permitirá disfrutar un fin de semana largo inesperado antes de fin de año. En concreto, se oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, al viernes 10.

La resolución 139/2025, que lleva la firma del ministro del Interior Guillermo Francos, se publicó en el Boletín Oficial. Esta medida busca impulsar la actividad turística.

Cabe recordar que esta decisión se basa en la nueva normativa que permite mover los feriados nacionales trasladables que caen sábado o domingo.

Trasladar o no trasladar, esa es la cuestión

En el marco de estimular el turismo y generar fines de semana largos, el Poder Ejecutivo resolvió hace algunos días habilitar la posibilidad de que los feriados trasladables que caigan en fin de semana funcionen tal como vienen funcionando hasta ahora los feriados trasladables que caían de lunes a viernes.

De esta manera, los feriados nacionales trasladables que caigan sábado o domingo se podrán mover a otro día. Eso indica el decreto 614/2025, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y Guillermo Francos. Allí, se dispone esta modificación al régimen de feriados, según lo disponga la autoridad competente.

Esta flamante normativa funciona como parche de la ley 27.399, que regula los feriados nacionales y que no aclara nunca qué hacer si un feriado nacional traslasdables cae en fines de semana.

Es importante saber que este decreto no modifica el régimen de los feriados inamovibles, que continuarán celebrándose en su fecha original sin posibilidad de traslado. Solo contempla a los feriados catalogados como trasladables en la normativa vigente, que a partir de ahora podrán moverse al viernes anterior o al lunes posterior en caso de coincidir con sábado o domingo.

>>Leer más: Proponen que el 21 de abril sea feriado nacional en homenaje al Papa Francisco

En oras palabras, de aquí en adelante los feriados trasladables que coincidan con fines de semana no quedarán automáticamente fijos en su fecha original, sino que podrán moverse según se disponga para cada año calendario.

Los feriados que quedan en Argentina en 2025

Feriados inamovibles

- Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad).

Feriados trasladables

- Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), pasa al viernes 10 de octubre.

- Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), trasladado del 20 de noviembre.

Días no laborables con fines turísticos

- Noviembre: 21 de noviembre

La decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales.

Fines de semana largos

- 21 al 24 de noviembre: Día no laborable y Día de la Soberanía Nacional.

- 6 al 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

El objetivo de estos feriados y días no laborables es impulsar el turismo interno y la economía del país. Las fechas elegidas buscan desestacionalizar la actividad turística y distribuirla de manera equitativa a lo largo del año.

