Día del Maestro: ¿habrá clases el 11 de septiembre en las escuelas?

En homenaje a Sarmiento, los maestros celebran su día esta semana. El festejo impacta de distinta manera en los diferentes niveles educativos

En conmemoración por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, el 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro

Cada 11 de septiembre, los docentes de los niveles primario e inicial celebran el Día del Maestro . Este año, el homenaje cae jueves y muchos se preguntan qué ocurrirá con el calendario escolar y si la jornada funcionará como feriado.

Lo cierto es que durante el jueves 11 de septiembre, todos los maestros tendrán un día de descanso escolar como homenaje por su día. De esta manera, no habrá actividad en escuelas primarias ni jardines. En el resto de los niveles educativos, secundario, terciario y universitario, las clases se desarrollarán con normalidad.

Cabe aclarar que esta fecha no es considerada un feriado, sino que se trata de un asueto educativo . Por lo tanto, la única diferencia con un día normal será que los maestros y estudiantes no tendrán clase. Por su parte, el resto de los trabajadores continuará con sus actividades normales.

La fecha responde al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento , quien durante su presidencia, impulsó y estimuló la educación pública y la cultura. Sarmiento fundó más de 800 escuelas , edificó más de 100 bibliotecas populares y sancionó la ley de subvenciones escolares.

¿Qué pasa con el Día del Estudiante en septiembre?

En septiembre también se festeja otra efeméride vinculada al mundo educativo y es el Día del Estudiante. Este homenaje se celebra el 21 de septiembre, en coincidencia con el inicio de la primavera, e implica la suspensión de clases en los niveles secundario, terciario y universitario.

Sin embargo, este año la festividad caerá un día domingo por lo que no se afectará el calendario educativo. Lo que sí es probable es que las instituciones educativas de diferentes niveles organicen actividades recreativas y culturales a modo de festejo.

Los feriados que quedan en 2025

Feriados inamovibles

- Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad).

Feriados trasladables

- Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), pasa al viernes 10 de octubre.

- Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), trasladado del 20 de noviembre.

Días no laborables con fines turísticos

- Noviembre: 21 de noviembre

La decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales.

Fines de semana largos

- 21 al 24 de noviembre: Día no laborable y Día de la Soberanía Nacional.

- 6 al 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

El objetivo de estos feriados y días no laborables es impulsar el turismo interno y la economía del país. Las fechas elegidas buscan desestacionalizar la actividad turística y distribuirla de manera equitativa a lo largo del año.