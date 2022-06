Se confirmó el nombre del futbolista de River que conquistó a Luciana Salazar

Fallo Roe vs. Wade: los famosos que se pronunciaron en contra el fallo de la Corte Suprema

Semanas atrás, la ex vedette había sido vinculada con otro jugador, compañero de "La Araña" en la selección. “Luciana tuvo encuentros de amor, roces y amistades coloridas con varios integrantes de la Selección”. “Ella no sale con casados, así que está confirmado que el joven está soltero… Me confirmaron que ya hubo encuentro íntimo”, habían comentado en ese entonces en el mismo programa.

Sobre la identidad del jugador, Mariana Brey subrayó: “Averiguamos y todo se redujo a un nombre. Es Nicolás González, de 24 años. Muy joven”. “Es una manteca”, observó Rodrigo Lussich, y Mariana agregó: “Es de aries, está súper activo porque es joven y él le manda mensajitos a varias…”. “Muy buen mozo y además dicen que es buen compañero”, indicó la socia sobre la supuesta nueva pareja de Luli Salazar.

Sin embargo, con el pasar de los días la relación se desmintió y Julián Álvarez es el nuevo apuntado por los medios. Al correr la noticia, las redes estallaron de memes y hasta publicaron detalles que evidencian la relación.

julian alvarez le regala bombones a luciana salazar y le firma con una araña es un nene de 5 años por dios pic.twitter.com/iCliH7brLt — agostina (@agosdabby) June 27, 2022

El outfit de Luciana Salazar para enamorar a Julián Álvarez jajaj pic.twitter.com/Jan2FueF2x — Fran Morningstar (@Frann_RP) June 27, 2022

Yo leyendo todo de Julián Álvarez y Luciana Salazar pic.twitter.com/2Svtmv8wht — anala (@anala54) June 27, 2022