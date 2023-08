Salvaje ataque al encargado de un edificio en Palermo

“Iban y volvían, iban y volvían. Me atacaban de todos lados”, recordó.

El encargado también contó: “Tengo un fuerte dolor de cabeza y se me nubló la vista, recibí un fuerte golpe en la cabeza. Están locos los pibes. Me rodearon y me tiraron de todo: botellas, palos, piedras”.

A pesar de que remarcó que eso pasa casi todos los fines de semana, en esta oportunidad Rubén manifestó que los jóvenes hicieron sus necesidades en el cantero del edificio: "Me pareció totalmente desubicado”.

Asimismo, frente a las cámaras de televisión, Rubén sostuvo: "No sé si es tentativa de homicidio, pero Palermo está descontrolado".