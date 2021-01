Rocío Oliva no se calló y le contestó a Dalma Maradona: "Se maneja con amenazas"

Tras los dichos de una de las hijas de Diego, Oliva se defendió en "Polémica en el bar", programa del cual participa como panelista. “Yo no insisto, salieron los audios de Diego diciendo: «Yo no fui al casamiento de mi hija porque no invitaron a mis hermanas». Yo lo que hice hoy a la mañana fue repetir lo mismo, voz autorizada de Diego vía un audio, así que no creo que nadie se pueda ofender por algo que dijo Diego, no lo dije yo”, comenzó diciendo.

Y siguió: “No me puede poner un bozal porque todo lo que yo hablé con Diego si quiero decirlo lo digo, y sino, no es un tema aparte”. Por otra parte, agregó: “Después el tema de si yo puedo hablar de ella, de la hermana, de la mamá, yo estoy hace un año trabajando gracias a Dios en los medios, o sea que esto no es de ahora”.

En relación a la acusación de Dalma sobre por qué no fue a visitarlo al cementerio, Oliva aclaró: “Al cementerio no puedo ir porque solamente pueden entrar los familiares directos”. Y, sobre la advertencia que la hermana de Gianinna le hizo sobre hablar de su familia, la panelista expresó: “Calculo que es una amenaza, no sé, pero yo no creo que pueda hablar de mi mamá porque no la conoce, no me preocupa. Pero son un poquito de manejarse así, siempre con el tema de la amenaza atrás, yo no digo nada”.

En cuanto a su estadía en Dubái, la ex de Maradona expresó: "Estábamos todos en la misma casa, mi vida era igual cuando estaban ellas que cuando estábamos solos”.

¿Cuál fue el quiebre de la relación con las hijas de Diego Maradona? “No es conmigo, es con el que se meta, con (Matías) Morla, con (Verónica) Ojeda, con Jana (Maradona), todo lo que se ponga adelante se lo llevan puesto. Ahora Dalma se enojó por lo que yo dije del casamiento, pero yo repetí lo que dijo el padre, nada más”, concluyó.