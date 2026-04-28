Cuánto cobra por hora el personal doméstico según las distintas tareas en la casa Mediante la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, el gobierno fija el valor del pago de las remuneraciones para empleadas domésticas y niñeras 28 de abril 2026 · 11:46hs

La CNTCP determina el sueldo mínimo del personal doméstico en Argentina.

El gobierno nacional fija un valor para el pago de las remuneraciones para el personal doméstico, con un precio que tuvo su aumento en marzo. El salario de las niñeras y empleadas de casas particulares se mantiene sin cambios y continúan los valores fijados en la última resolución.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) define las actualizaciones paritarias de uno de los sectores más extendidos en los hogares argentinos a lo largo y ancho del país.

Esta escala salarial mínima obligatoria rige en todo el territorio nacional y, a su vez, garantiza derechos laborales que los empleadores deben cumplir cuando el vínculo está registrado.

En tanto, este régimen incluye el pago de aguinaldo, las vacaciones anuales, los aportes jubilatorios y la cobertura de obra social, además de que los pagos deben “realizarse en días hábiles, en el lugar de trabajo y durante las horas de prestación de servicios”, según indicaron desde la CNTCP.

Empleadas domésticas.jpg >> Leer más: El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha por bienes no declarados en Miami Salarios del personal doméstico en abril de 2026 Supervisor/a Con retiro: $4.013,30 por hora | $500.649,26 por mes

Sin retiro: $4.382,63 por hora | $556.024,77 por mes Cocineros/as y tareas específicas Con retiro: $3.807,86 por hora | $466.154,67 por mes

Sin retiro: $4.161,54 por hora | $517.277,03 por mes Caseros/as Sin retiro: $3.599,87 por hora | $455.160,14 por mes Asistencia y cuidado de personas Con retiro: $3.599,87 por hora | $455.160,14 por mes

Sin retiro: $4.012,14 por hora | $505.578,35 por mes Personal para tareas generales (limpieza, planchado y mantenimiento) Con retiro: $3.348,33 por hora | $410.733,52 por mes

Sin retiro: $3.599,87 por hora | $455.160,14 por mes