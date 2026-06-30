Nacho Levy habló tras el testimonio de Cecilia Ce: "Necesito pedirles perdón"

En la última semana, la sexóloga Cecilia Ce hizo público un testimonio en el que aseguraba que el vínculo con su expareja, Nacho Levy, había estado marcado por violencia psicológica y emocional. Poco después, la periodista Sofía Monachelli contó una experiencia similar. Ante eso, la organización La Garganta Poderosa , de la cual Levy era dirigente, anunció su desvinculación del espacio.

Este martes, Nacho se pronunció sobre las acusaciones a través de un comunicado en redes. “Necesito pedirles perdón a quiénes hayan padecido a mi lado las dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia . Violencia psicológica, que desde adentro no se ve. Y que no se trata de golpes, ni denuncias judiciales, ni las barbaridades que algunos medios han publicado”, arrancó diciendo Levy.

“Sé que no se repara con palabras y que diga lo que diga será usado en mi contra. Pero nada me parece peor que arruinar con mi proceso personal el proceso colectivo o atragantarme la necesidad de pedir disculpas a personas que fueron y serán muy valiosas para mí. No porque me haya cagado en todo, sino porqu e no dimensioné a qué nivel podía afectar a mis seres queridos ”, sumó el referente.

“Generé relaciones tóxicas y fui protagonista de prácticas que la militancia viene revisando y transformando, porque de verdad hemos crecido y porque mis compañeras han hecho mucho para eso, como lo están haciendo hoy, Pero no pretendo salpicar a nadie ni diluir los señalamientos a mi persona en patrones generales, porque tengo claro mi responsabilidad y mi obligación: trabajar en mí, para regular mi ánimo, sanar heridas y poder sumar sin restar”, reconoció.

“A veces no hay golpes, ni delitos, ni crímenes, pero hay dinámicas que sí, son emocionalmente violentas. Sin detener la marcha, me enfoqué en la obra y descuidé el camino, poniendo ideas por delante de las personas. Jamás me sentí un impostor en el movimiento social ni en el respaldo a mis compañeras, porque no veía la contradicción directa con ciertas conductas que hicieron daño. Y que tal vez otros varones también puedan reconocer en el espejo del dolor que me toca atravesar hoy”, agregó Nacho.

“Es más difícil verlas cuando uno siente que sí hay amor, cuando se vive con desmedida intensidad o cuando el vértigo nos lleva puestos, aunque parezca un ‘vértigo del bien’ o una apuesta por salvar un vínculo. Hoy lo veo. Y por eso les pido perdón, sin especulaciones del escenario o el qué dirán, porque esas son cosas del ego, un ego que me devoró a mí también. Y por eso me pongo en manos de profesionales, al calor de mis afectos. Gracias a quienes comprenden ese camino, con toda su complejidad. Ahora me toca cerrar la boca, escuchar y demostrar que las cosas del adentro también se pueden transformar. Lo siento mucho”, cerró.

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El testimonio de Cecilia Ce sobre Nacho Levy

La sexóloga expuso la dinámica de su relación con Levy a través de sus historias de Instagram. Primero compartió una placa que decía "¿Por qué los psicópatas y narcisistas no duermen?", y a continuación escribió: “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca. Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”.



“Sí, atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir vergüenza de seguir adelante, conectando con la vida, con ustedes y con mi trabajo. Mi prioridad fue, y sigue siendo, cuidar mi bienestar y compartir herramientas que puedan ayudar a otras personas a reconocer este tipo de dinámicas y otras cuestiones en sus propios vínculos”, sumó algunos días después.