“Ese día pasó un ‘Pippo’, un avión-bomba”, narró la mujer, dando el apodo que tenían los cazas nocturnos aliados. “Quería impactar a una camioneta, pero en lugar de eso impactó de lleno a mi familia. Estaba con mamá, papá, abuelos y cuatro hermanos. Todos resultaron heridos”, relató. Corría el año 1944. Lina fue la que sufrió las heridas más graves. Tenía solo 15 años. En el hospital hicieron lo que pudieron: “Intentaron quitarme las balas, pero no pudieron”, contó. Al final de la guerra se casó. “Mi marido Attilio ya no está. Hoy tendría más de cien años. No tuvimos hijos, pero yo tengo muchos nietos. Ya estoy mejor. Por lo demás, será como Dios quiera”, dijo la anciana.