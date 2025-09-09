La Capital | Información General | Apple

Lanzamiento del Iphone 17: qué se sabe del nuevo celular de Apple

El nuevo modelo viene con un diseño renovado y diferente a las presentaciones que venía lanzado Apple. Ofrecerá 4 versiones.

9 de septiembre 2025 · 13:36hs
Se espera que el nuevo lanzamiento de Apple se ofrezca a la venta este mismo mes

Se espera que el nuevo lanzamiento de Apple se ofrezca a la venta este mismo mes

El nuevo gran lanzamiento de Apple, su Iphone 17, constituye un evento imperdible para los fanáticos de la tecnología. Se trata de una nueva generación de su dispositivo más emblemático, una presentación que se lleva a cabo durante este martes y ha despertado el interés de una enorme cantidad de usuarios, ansiosos por conocer los detalles de los nuevos teléfonos.

Hasta el momento, uno de los cambios más importantes que adelanta el nuevo Iphone 17 reside en su imagen, ya que Apple dejará atrás el módulo de cámaras cuadrado situado en la esquina superior izquierda que caracteriza a sus modelos. El nuevo lanzamiento presenta un módulo más ancho que abarca la longitud total de la parte trasera del terminal, es decir que no solo se encuentra en el lado izquierdo, sino que también llega hasta la esquina derecha del celular.

También en su premisa de diferenciación visual y funcional, Apple eligió para su Iphone 17 Air una contextura más delgada con respecto a las anteriores. Según trascendió, este nuevo modelo se perfila como el más delgado de la familia.

Con respecto a sus funciones, la compañía aún no ha revelado los datos precisos acerca de sus innovaciones, pero se espera que hoy mismo se conozcan los detalles. Entre las mejoras destacadas se espera la ampliación en la duración de la batería, la adopción de un sistema de refrigeración y avances en la carga inalámbrica inversa. De la misma forma, se esperan novedades para Apple Watch, AirPods y Vision Pro.

image
Los nuevos modelos de Apple presentan cambios en su diseño

Los nuevos modelos de Apple presentan cambios en su diseño

Los dispositivos de la nueva línea

La nueva generación de Iphones traerá diferentes variables: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y el iPhone 17 Air. Este último, ha despertado más curiosidad que cualquier otro ya que promete tratarse de un dispositivo ultradelgado. Según se supo, tendrá una pantalla OLED de 6,6 pulgadas y un grosor de tan solo 5,5 mm (2,3 mm más delgado que el iPhone 16). Asimismo, estaría equipado con una sola cámara de 24 megapíxeles en la parte trasera.

Cuánto costará el Iphone 17

Según se ha rumoreado en la industria, el precio del iPhone 17 (128 GB) se mantendría en 799 dólares, igual que el modelo anterior. El 17 Air, por su parte, saldría 1.099 dólares, mientras que el 17 Pro subiría a 1.199 dólares y el 17 Pro Max a 1.299.

Por el momento, se cree que la preventa comenzará el 12 de septiembre, mientras que las ventas oficiales tendrán inicio el 19 de septiembre en los Estados Unidos.

