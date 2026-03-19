Ranking de países más felices del mundo en 2026: cuál es el primero y en qué puesto quedó Argentina

Este informe es elaborado por la Universidad de Oxford, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la consultora Gallup

Un país de Latinoamérica entró en el top 10, mientras que Argentina cayó en el ranking con respecto al 2025

El Informe Mundial sobre la Felicidad 2026 ubicó a la Argentina en la ubicación 44 entre 143 países evaluados y registró una caída respecto al año anterior. El estudio lo elaboraron el Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford, la consultora Gallup y la ONU.

Finlandia mantuvo el primer lugar por noveno año consecutivo y consolidó el predominio de los países nórdicos en el ranking global. Islandia y Dinamarca completaron el podio. Los investigadores vincularon este liderazgo con altos niveles de ingreso, sistemas de protección social sólidos y una mayor equidad.

El informe se basa en encuestas realizadas a 100.000 personas de las naciones involucradas que califican su vida en una escala del 0 al 10 . Luego, los especialistas cruzan esos datos con variables como el PBI per cápita, la esperanza de vida saludable, el apoyo social, la percepción de libertad, la generosidad y los niveles de corrupción.

El estudio también advirtió sobre el impacto negativo del uso intensivo de redes sociales en el bienestar, especialmente entre jóvenes de países anglosajones y de Europa Occidental. Las adolescentes aparecen como el grupo más afectado.

Argentina obtuvo una puntuación de 6,43 sobre 10 y descendió dos posiciones frente a 2025, cuando ocupó el lugar 42. El informe mostró una evolución irregular del país en los últimos años: alcanzó un máximo histórico en el puesto 24 y un mínimo en el 57, con un promedio cercano al lugar 34.

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Costa Rica se destacó como la principal novedad en América Latina al escalar hasta el cuarto lugar. En la región, Uruguay alcanzó el puesto 31 y Brasil se ubicó en el 32. Chile quedó en el lugar 50 y Paraguay en el 57. México lideró el bloque latinoamericano fuera del top 10 al posicionarse en el puesto 12 a nivel global.

Los países más felices del mundo en 2026

El ranking global lo lideraron:

Finlandia (7,76) Islandia (7,54) Dinamarca (7,54) Costa Rica (7,39) Suecia (7,35) Noruega (7,3) Países Bajos (7,31) Israel (7,18) Luxemburgo (7,06) Suiza (7,01)

Los países menos felices del mundo

Por el otro lado, el informe identificó a los países con menor nivel de bienestar, en su mayoría afectados la inestabilidad política, conflictos armados, crisis económicas y humanitarias. Los últimos diez puestos fueron: