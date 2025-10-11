Europa se despide del sello en el pasaporte: así funcionarán las "fronteras inteligentes"

A partir de abril de 2026, la Unión Europea pondrá en marcha el sistema EES, que reemplazará el sellado manual de pasaportes por un registro biométrico.

El Sistema de Entradas y Salidas es un sistema informático automatizado a gran escala planificado por la Unión Europea.

A partir del 10 de abril de 2026, la Unión Europea comenzará a implementar un nuevo sistema de control fronterizo bajo el nombre de “Entry/Exit System” (EES), conocido también como “fronteras inteligentes” . El mecanismo, que reemplazará el sellado manual de pasaportes, se aplicará en los 29 países del espacio Schengen, incluyendo a Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza.

El sistema EES registra de forma automatizada la entrada y salida de los viajeros no europeos mediante escaneo biométrico, utilizando huellas dactilares y reconocimiento facial. Este cambio representa una transformación significativa en la forma en que se ingresa al continente : el pasaporte físico continuará siendo requerido, pero ya no recibirá el clásico sello de entrada o salida.

El proceso de implementación se desarrollará en tres etapas, cada una con una duración estimada de seis mese s:

Uno de los objetivos centrales del EES es brindar mayor seguridad y eficiencia en los controles migratorios, permitiendo detectar con rapidez casos de documentación fraudulenta o estadías irregulares, así como mejorar la gestión de flujos turísticos . Además, reducirá los errores humanos en los registros y agilizará el tiempo de espera en los puntos de ingreso al territorio europeo.

El nuevo método digital registrará de forma automatizada los ingresos y egresos de más de 450 millones de personas y sustituirá el sellado manual de pasaportes. Según explicó el ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, “esta medida moderniza la gestión de las fronteras para que los viajes sean más seguros, fluidos y eficientes”. Solo en España, el gobierno destinó 83 millones de euros para adaptar todos los puestos fronterizos al nuevo sistema.

>> Leer más: Los cinco destinos argentinos más buscados en Google

El EES también facilitará el almacenamiento de datos relevantes de los viajeros: fecha y lugar de entrada y salida, huellas dactilares y resoluciones migratorias. Todo quedará integrado en una única base digital, que buscará reforzar la cooperación entre los países miembro del espacio Schengen.

Hasta la fecha de entrada en vigor, ambos sistemas, el manual y el digital, convivirán de forma simultánea. Pero a partir de abril de 2026, el sello en el pasaporte será definitivamente parte del pasado. Una transformación silenciosa, pero profunda: así será viajar a Europa en los próximos años, en un contexto donde la tecnología redefine hasta los gestos más cotidianos, como el clásico sello en el pasaporte.

Lo que hay que saber

“Fronteras inteligentes” en Europa; todo lo que cambia desde 2026:

Cuándo entra en vigor

10 de abril de 2026 (fase inicial). Implementación por etapas de seis meses.

Dónde se aplica

En los 29 países del espacio Schengen (incluye a Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza).

A quiénes afecta

A todos los viajeros no europeos que ingresen o salgan del espacio Schengen.

Qué cambia

Se elimina el sellado manual del pasaporte.

Se reemplaza por un sistema digital automatizado.

Se registran rostro, huellas, fecha y lugar de entrada/salida.

Beneficios esperados

Más seguridad en fronteras.

Control en tiempo real.

Menos errores y fraudes.

Reducción de tiempos de espera.

Qué pasa con el pasaporte

El pasaporte físico sigue siendo obligatorio.