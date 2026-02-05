Instagram lanzará una función inédita: permitirá irse de "Mejores Amigos" de otros usuarios

Instagram prepara un cambio relevante en una de sus funciones más utilizadas. La red social permitirá que los usuarios salgan de las listas de "Mejores Amigos" de otros perfiles, una decisión que pondrá fin al control unilateral que rige desde la creación de la herramienta.
La confirmación llegó desde Meta, empresa matriz de Instagram, cuyos voceros ratificaron al sitio especializado TechCrunch que la función ya se encuentra en una fase inicial de desarrollo.
La herramienta, también conocida como "Lista verde", funciona desde 2018 y permite compartir contenido de forma privada con un grupo seleccionado de usuarios. Con el tiempo, Instagram amplió su alcance y habilitó su uso en historias, publicaciones del feed, reels y notas con canciones, textos o fotos instantáneas
Hasta ahora, solo el creador de la lista decidía quién ingresaba y quién permanecía en ese grupo, sin que los usuarios agregados pudieran rechazar o abandonar la selección.
Cómo será el cambio en la "Lista verde"
Con la nueva actualización, Instagram avanzará hacia un modelo bidireccional, que otorgará poder de decisión a los usuarios incluidos en listas ajenas. De este modo, cada persona podrá autoexcluirse de un grupo privado sin intervención del creador.
Según la información difundida, cuando un usuario decida abandonar una lista de "Amigos cercanos", dejará de ver automáticamente las stories, reels y publicaciones compartidas en ese espacio.
Antes de confirmar la acción, la aplicación mostrará un aviso que advertirá que el contenido dejará de estar disponible y consultará si el usuario desea continuar.
El analista Alessandro Paluzzi, conocido por divulgar funciones en desarrollo antes de su lanzamiento oficial, publicó capturas que muestran cómo operará esta herramienta dentro de la aplicación.
Desde Meta aclararon que se trata de un prototipo y que, por el momento, no existe una fecha confirmada para su implementación global.
Durante más de siete años, Instagram no ofreció ninguna vía para que un usuario pudiera salir de una lista privada creada por terceros. Esa limitación forzaba a consumir contenido exclusivo sin consentimiento explícito.