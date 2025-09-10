La Capital | Información General | Palabra

Qué significa "lore", la palabra que usan los jóvens y copó las redes sociales

La palabra pasó de las tradiciones orales a TikTok. Los usuarios lo usan para dar profundidad a sus vivencias y construir identidad digital

10 de septiembre 2025 · 16:32hs
Qué es la palabra “lore” y por qué es tendencia en redes sociales como TikTok

Qué es la palabra "lore" y por qué es tendencia en redes sociales como TikTok

El término “lore”, que tiene más de mil años de historia, resurgió con fuerza en el mundo digital. Originalmente, se refería al conocimiento transmitido de generación en generación, como tradiciones, relatos orales o anécdotas que ayudaban a comprender la cultura y el entorno. Hoy, la palabra encontró un nuevo lugar en plataformas como TikTok, donde se utiliza para dar sentido y profundidad a experiencias personales.

De la tradición oral a la narrativa digital

Según el diccionario de Oxford, “lore” estaba vinculado a la enseñanza y al aprendizaje, funcionando como un vehículo para preservar la sabiduría ancestral. Sin embargo, en el ámbito digital, el término se resignificó: ahora describe las historias que los usuarios comparten para construir una identidad y conectar emocionalmente con su audiencia.

En redes sociales, relatar el “lore” de una experiencia transforma lo cotidiano en algo significativo, y convierte anécdotas simples en narraciones cargadas de emoción y simbolismo. Este recurso narrativo hace que los seguidores no solo consuman contenido, sino que se sientan parte de una historia más amplia.

El “lore” como identidad digital

Para los creadores, estructurar sus vivencias en clave de “lore” también implica un ejercicio de autopercepción. Según consignó The Wall Street Journal, el fenómeno ayuda a construir una identidad digital más compleja, donde los hechos reales se entrelazan con elementos narrativos para ofrecer una versión más atractiva y reflexiva de sí mismos.

Este proceso redefine la dinámica en las plataformas: en lugar de limitarse a compartir momentos superficiales, los usuarios abren un espacio para explorar emociones, temas profundos y hasta dilemas personales, enriqueciendo la experiencia colectiva.

El auge del “lore” en redes sociales refleja un cambio cultural: la creación de una narrativa colectiva que une lo privado y lo público. Cada historia personal se convierte en parte de un mosaico que permite comprender mejor el mundo digital y real.

Así, este fenómeno recuerda que, incluso en un contexto dominado por la inmediatez tecnológica, el arte de contar historias sigue siendo una herramienta poderosa de conexión, identidad y comunidad.

