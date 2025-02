Punta del Este: revelan más detalles del turista argentino que agredió al guardavidas que salvó a su hijo

Ahora, un testigo del incidente relató que el agresor no solo golpeó al rescatista, sino que luego intentó justificarse asegurando que su hijo “sabía nadar” y que no era necesario el operativo de rescate. “Dijo que su hijo estaba bien, que el guardavidas había exagerado. No tenía ninguna lógica lo que decía”, contó un turista que presenció la escena.