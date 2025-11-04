La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió dos marcas de aceite de oliva por irregularidades en sus registros

Se trata de dos productos falsamente rotulados. El organismo recomienda evitar su consumo en tanto no se conocen los detalles de su elaboración

4 de noviembre 2025 · 11:57hs
Anmat definió la prohibición de dos aceites de oliva por rotulado falso

Anmat definió la prohibición de dos aceites de oliva por rotulado falso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) hizo pública la prohibición de la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de dos marcas de aceite de oliva que presentaban falsos rotulados.

La medida fue asentada en la Disposición Nº 8201/2025 y la Disposición Nº 8202/2025 en el Boletín Oficial. El organismo recomienda no consumir ninguno de los dos productos y, en caso de haberlos adquirido, evitar su uso y realizar la denuncia correspondiente ante la autoridad sanitaria local.

Aceite de oliva extra virgen marca Valle de Beraca

Uno de los aceites que prohibió Anmat lleva el nombre:

Aceite de oliva extra virgen marca Valle de Beraca; RNE 13721946; RNPA 13203106.

El organismo dispuso la prohibición de cualquiera de sus presentaciones, lotes y fechas de vencimiento. De hecho, prohibió también la comercialización en todo el territorio nacional de cualquier producto que en su rótulo indique el RNE 13721946 y/o el RNPA 13203106.

La medida fue tomada luego de una investigación del Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional del INAL, donde se verificó que el producto se encuentra falsamente rotulado con números de RNE y de RNPA inexistentes. De esta manera, el aceite se consideró falso.

Aceite comestible mezcla, libre de gluten de la marca Ecoliva

El segundo aceite prohibido por Anmat se titula:

Aceite comestible mezcla, libre de gluten marca Ecoliva, Blend, Cont. Neto 500 cm3 Elaborado con 90% de Aceite de Oliva, 10% de Aceite de Girasol, Consumir antes de: L/Diciembre 2026, RNPA 02-606277, Comercializa: Desarrollo de Alimentos Naturales SRL.

La prohibición de este aceite se dispuso luego de una denuncia recibida ante el Instituto Nacional de Alimentos. Al realizar una serie de análisis, se confirmó el incumplimiento de parámetros de acidez libre y la composición engañosa del producto.

En consecuencia, Anmat determinó que se trata de un producto adulterado y falsamente rotulado.

