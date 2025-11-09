La Capital | Fórmula 1 | Interlagos

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

La dupla de Alpine fue la más rápida en Interlagos cuando giraron en la previa con autos que parecían de juguete, haciendo las delicias de los fans.

Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)

Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)

9 de noviembre 2025 · 13:09hs
Franco Colapinto comprueba que están cruzando la meta de Interlagos con el mini Alpine que condujo Pierre Gasly. Y ya se sonríe.

Andrés Mancini - Enviado especial a San Pablo

Franco Colapinto comprueba que están cruzando la meta de Interlagos con el mini Alpine que condujo Pierre Gasly. Y ya se sonríe.
"Dale, poné segunda", parece decirle Franco Colapinto a Pierre Gasly, que empuja el mini Alpine para que el francés lo arranque.

La organización del GP de Brasil siempre sorprende y esta vez le dió a los fanáticos en las tribunas un gran espectáculo para matizar la previa. Hizo disputar a los pilotos una carrera de autos locos. Y en Interlagos ganó la dupla de Alpine, de Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Esta vez no hubo exhibición de los pilotos subidos a un trailer y paseándose por todo el circuito, saludando al público, sino que compitieron. O más bien, se divirtieron de lo lindo haciendo como qué.

Para eso, cada dupla se subió a un auto que parecía de juguete, antiguo, pero con un motor que tiraba. Y para arrancarlo, Gasly se subió al volante y Colapinto lo empujó. A los demás les costó un poco más y,ni lerdos ni perezosos se abrieron paso para picar en punta.

Las delicias del público en Interlagos

Y así recorrieron toda la geografía del repleto autódromo de Interlagos, haciendo delirar a la gente. Gasly conducía con la camiseta de la selección brasileña puesta y Colapinto iba de copiloto, pero sentado en el capo, saludando a la multitud.

Así llegaron a la.meta, cruzando los Alpine en primer lugar, con Charles Leclerc y la mini Ferrari detrás

Detrás, Liam Lawson pegó una frenada bárbara que dejó a Isack Hadjar con la cabeza boleando y en otro auto loco empujaban de a tres Max Verstappen, George Russell y Yuki Tsunoda. Gabriel Bortoletto corrió solo.

Justo cuando terminaron, una pertinaz llovizna volvió a caer sobre la pista, augurando otra carrera de autos locos a la hora de la verdad.

